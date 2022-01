Trpí po urgentnej operácii prasknutého implantátu: Mokráňovú však najviac trápi výstraha lekárov

Bolesť tlmí liekmi! Fitneska a bývalá farmárka Lucia Mokráňová (30) má za sebou operáciu pŕs, keď musela ísť pod nôž kvôli prasknutému implantátu.

Blondínka, ktorá dúfala, že podobný zákrok už nikdy nepodstúpi, preto išla do nemocnice s malou dušičkou a obávala sa, čo bude. Napriek tomu, že sa utešovala správami od fanúšikov, že druhýkrát to bude lepšie, ona sa cíti pod psa a, ako sama povedala, silné bolesti musí tlmiť liekmi.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mokráňová je jednou z najkrajších žien nášho šoubiznisu a okrem ukážkovej postavy, ktorú si udržuje pravidelným cvičením, si pomohla aj silikónovými prsiami, ktoré si dala spraviť pred ôsmimi rokmi.

Teraz však prišiel problém, keď jej jeden implantát praskol a ona musela ísť urgentne na operáciu. Už vopred však vedela, čo ju čaká, a na zákrok sa vôbec netešila. „Priznám sa, že prvýkrát to bolelo a vtedy som si povedala, že už nikdy viac. Bohužiaľ sa však stalo, čo sa stalo, a ja musím ísť na operáciu znova,“ povedala Mokráňová. Tá sa desila najmä bolesti, na ktorú ani po rokoch nezabudla. „Utešujete ma, že druhýkrát to bolí menej, uvidíme,“ snažila sa myslieť pozitívne ešte pred zákrokom blondínka, ktorá tušila, čo príde.

Ako po operácii priznala, nemýlila sa. „Som slabá a unavená a musia mi dávať aj lieky proti bolesti,“ opísala svoje trápenie Lucia, ktorá nie je vôbec v poriadku. Dnes už je doma, no ani v pohodlí a náručí najbližších ju nečaká nič jednoduché. Ako totiž Novému Času priznala, lekári jej dali výstrahu, ktorú ju trápi najviac. „Povedali mi, že dcérku nebudem môcť dva roky vziať na ruky. Keď na to myslím, je mi do plaču,“ priznala matka skoro dvojročnej Talinky. Tá je pre Mokráňovú celý svet a o to bude pre ňu ťažšie, aby nariadenia doktorov do bodky splnila.