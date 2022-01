Emma Drobná ako dabingová herečka? Toto jej vyšlo, aha, aké šidlo sa z nej vykľulo!

Veľké sny a ešte väčšie hudobné hity. To je svet Bustera Moona, odvážneho koaláka, ktorý sa odhodlal usporiadať najväčšiu talentovú show. Aj napriek tomu, že Buster musel zdolávať prekážky, ktoré by porazili aj slona, v prvej časti animovanej komédie Spievaj sa mu to podarilo. A pretože s jedlom rastie chuť, čakajú v pokračovaní na Bustera a jeho partičku spevákov oveľa väčšie výzvy. Originálne piesne naspievali americké hviezdy ako Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon a Pharrell Williams, či členovia legendárnej kapely U2. V slovenskom znení sa predstaví aj Emma Drobná. Najmä malí, ale aj veľkí diváci si od 27. januára budú môcť nielen vychutnať krásny príbeh, ale aj si vypočuť vynikajúce rockové a popové hity.