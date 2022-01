Exkluzívna spoveď jojkára Ekkerta po opileckej jazde: Štyri roky abstinujem, bol to skrat!

Sype si popol na hlavu.

Redaktor z jojkárskej televíznej obrazovky Rasťo Ekkert (56) skončil v rukách polície. Ako informoval Nový Čas, uplynulý štvrtok ráno brázdil cesty okolo Hnúšte takmer s tromi promile na svojej dodávke. Jeho nebezpečnú jazdu ohlásili svedkovia mužom zákona, ktorí s redaktorom urobili krátky proces. Skončil v CPZ, kde triezvel, a napokon sa postavil pred sudcu, ktorý nemal zľutovanie. Ekkertovi naparil 4 roky bez vodičáka.





Po opileckej jazde to však bude mať komplikované a obávať sa musí aj o svoju pracovnú stoličku. Dlhoročný redaktor totiž dostal od svojej domovskej televízie stopku na obrazovke. „Pán Ekkert sa na základe rozhodnutia vedenia spravodajskej redakcie na obrazovke televízie neobjavuje a o jeho ďalšej budúcnosti v TV JOJ sa s ním budeme ešte rozprávať,“ povedala Novému Času riaditeľka marketingu a PR Ivana Semjanová. Ekkert o svojej jazde v opitosti, ale aj o problémoch vo vzťahu porozprával exkluzívne pre Nový Čas.

Ako sa po tom všetkom cítite?

Veľmi ma mrzí, čo sa stalo. Je mi to naozaj úprimne ľúto. Našťastie som nikomu neublížil. Stalo sa to v deň mojich menín, keď som bol sám. Po rozchode s priateľkou, ktorú som veľmi miloval a stále ju mám veľmi rád, všetko na mňa doľahlo. Išiel som pomaly po ceste, kde nechodí veľa áut, no toto ma neospravedlňuje, nemal som to, samozrejme, urobiť. Šoférujem 40 rokov a doteraz som nikdy nenafúkal, asi dvakrát som maximálne o 20 km/h prekročil rýchlosť. Trest prijímam ako chlap, urobil som chybu, nemal som to urobiť, no nie som stroj, ale človek. Mám zákaz šoférovať vozidlá, čo rešpektujem a budem ho dodržiavať. Ešte raz opakujem, že ma to hlboko mrzí.





To, že ste bez vodičáka, vás ovplyvní pracovne a aj v rámci bývania, v poslednom čase ste žili v dodávke?

Áno. Keďže sme sa s priateľkou rozišli, musel som domček na Muránskej planine, ktorý som miloval, predať. Museli sme sa majetkovo vyrovnať, lebo sme ho mali na polovicu, a preto som si kúpil obytné auto. Teraz nemôžem šoférovať, musím si nájsť miesto, kde budem môcť auto zaparkovať, a budem si musieť nájsť šoféra, ktorý ma bude voziť za prácou.