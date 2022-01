Manželka rapera Majka Spirita ukázala zvodné krivky: Sexi bohyňa!

Spevák Michal Dušička (37) alias Majk Spirit sa od počiatku rád chválil, že si za manželku zobral úspešnú modelku.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Už vtedy nosila modelka pod srdcom ich prvé dieťa. Niečo vyše roka po pôrode raperova manželka dokázala, že telo manekýnky jej ostalo aj ako čerstvej mamičke. V pánskom magazíne predviedla dlhé nohy a pevné prsia.

Maria sa kvôli svojej láske, raperovi Majkovi Spiritovi (37), usadila na Slovensku a snaží sa naučiť aj našu reč. Zatiaľ však uprednostňuje angličtinu. Tá jej ide lepšie a má medzinárodný dosah. Modelka, ktorá hovorí po rusky, ukrajinsky, anglicky, španielsky a aktuálne sa učí slovenčinu, ovláda však podľa mužského pokolenia najlepšie reč tela.

Ako skúsená modelka sa dokáže za pár minút premeniť z matky na sexi bohyňu, ktorej by okamžite ležali pri nohách stovky mužov. Maria pred objektívom neodhalila žiadne intímne detaily, ale necháva priestor fantázii. Do sexi kúskov ju na fotenie obliekol návrhár Boris Hanečka. Erotično naplnil luxusný fascinátor, ktorý Marii mierne zahaľuje tvár.





Najprv boli iba kamaráti

Raper sa s modelkou spoznal pred štrnástimi rokmi. Potom narazili na seba po rokoch opäť, až sa nakoniec rozhodli ostať spolu. Láska ich zastihla nepripravených, no o to krajší vzťah prežívajú. Dvojica spolu vychováva prvorodenú dcéru Ariu. „Prvý smiech, prvé kroky, prvé slová, prvé narodeniny - jednoznačne najväčší zdroj šťastia a naplnenia v roku 2021 bola moja dcérka Aria. Krásne chvíle s mojou manželkou v tesnom závese. Boli sme síce tento rok viac rodičia ako manželia, ale v novom to napravíme a sľubujem, že si doprajeme viac romantiky,“ vyhlásil hudobník.