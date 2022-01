Spoločná dovolenka Vémolu a Ceterovej: Udobrovanie v Dubaji?! Karlos priznal farbu

A je to tu! Hádka a vzájomné obviňovanie spred pár dní im dlho nevydržali.

Vyzerá to tak, že zápasník Karlos Vémola (36) a jeho snúbenica, modelka Lela Ceterová (32), sú opäť spolu.Len nedávno sa totižto mali vrátiť z dovolenky v Dubaji a po návrate na letisku vykračovať ruka v ruke, ako keby sa pred týždňom v ich vzťahu ani nechumelilo. Podarilo sa im v Dubaji udobriť rovnako ako pred rokom, keď, práve naopak, odhalila Lela Karlosovu neveru?

Rozchod, ktorý ohlásili pred pár dňami, už zrejme neplatí. Po tom, čo Ceterová obvinila svojho partnera Vémolu z napadnutia, keď zistil, že mu nasadila parohy, utiekla aj s deťmi preč. Obaja sa na sociálnych sieťach vyjadrili, že je to definitívny koniec ich vzťahu. „Zbil si ma s dieťaťom v náručí. Skončila som s tebou... Bojím sa ťa,“ vyjadrila sa Lela. Karlos však akékoľvek napadnutie popieral a tiež ohlásil, že viac spolu nebudú.

Po pár hodinách svoj názor zmenil a volal snúbenicu aj s deťmi domov. „Je tu s deťmi vítaná. Nechcem, aby odišla.“ Ceterová sa napokon na druhý deň vrátila domov aj so svojou mamou, synom a s dcérou. Aj keď to vyzeralo, že to robia kvôli deťom, situácia medzi nimi zrejme nebude taká komplikovaná napriek cirkusu, ktorý okolo seba urobili. Karlos totižto pred pár dňami spolu s Lelou odletel na udobrovaciu dovolenku do Dubaja. Aj keď on tvrdí, že to bola pracovná cesta, zobral ju so sebou, aby si oddýchla.