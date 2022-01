Obžalovaný Paulíny: Pravda o sexe v Chachalande! Režisér prvýkrát prehovoril o obťažovaní v tábore

Kauza, ktorá dodnes stavia na nohy celé Slovensko. Známeho režiséra a vedúceho detského tábora Chachaland Romana Paulínyho (57) obvinila ešte v marci 2019 dnes už dospelá Katarína Danová (32) zo sexuálneho zneužívania v čase, keď bola ešte maloletá.

Ten to však zásadne popiera a tvrdí, že sú to lži, ktoré sa nikdy nestali. Prípad sa však po rokoch posunul a on skončil včera na bratislavskom súde s obvinením na krku. Napriek hroziacemu trestu až 10 rokov za mrežami trvá na svojej nevine a pred sudcom a prokurátorkou vyvracal nechutnosti, ktoré mal páchať len s vtedy trinásťročnou Danovou.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Paulíny hneď v úvode pojednávania zmietol zo stola návrh sudcu uzavrieť dohodu o vine a treste. Od začiatku opakoval, že opisované skutky nespáchal. „Cítim sa byť nevinný. Skutok sa nestal tak, ako mi ho kladie obžaloba,“ povedal jasne. Aj keď priznáva, že sa s Danovou poznali a mal k nej o čosi bližší vzťah ako k ostatným deťom z tábora, nikdy medzi nimi nedošlo k niečomu sexuálnemu. „Katarína Danová v čase, keď sme boli spolu v tábore, nebola mnou nikdy zneužívaná. Práve naopak, osobne si myslím, že som jej pomohol v mnohých veciach,“ tvrdil.

Rovnako ako v prípade ich prvého stretnutia. „Raz som v tábore išiel okolo jedálne, kde sa nacvičovala Miss, a sedelo tam na schodoch dievčatko, ktoré plakalo, a keďže nerobíme tábory preto, aby v nich deti plakali, spýtal som sa ho, čo jej je, a ono mi vysvetlilo, že: ,Už som tretíkrát v tomto tábore a ešte sa mi nepodarilo dostať do Miss.‘ Tak som ho zobral a povedal som tým, čo to nacvičovali, nech ho zoberú. To bolo v podstate v tom momente celé moje prvé zoznámenie s týmto dievčaťom,“ opísal ich zoznámenie.





Stretnutia sa stupňovali

Keďže si spolu postupom času viac rozumeli, začali sa stretávať aj vo voľnom čase. Práve v tom období sa podľa Kataríny mali diať nechutné zvrhlosti. „Najskôr to bolo tak, že sa mi snažil po čase robiť nejaké príjemné veci a hrať na moju zvedavosť. Spomínam si, ako ma raz zaviezol autom, parkovali sme pred domom a tam mi strčil ruku do jeho nohavíc. Zostala som zmätená, nevedela som, čo mám robiť,“ opísala pred časom Danová pre sme.sk.