Zamilovaná speváčka Dara Rolins sa odhodlala na rázny krok: Mení život kvôli novej láske!

Popová diva Dara Rolins (49) túži do svojho života vniesť nový vietor. Chce skoncovať s toxickými činnosťami, ktoré z nej vysávali energiu, a sústredí sa na podnikanie, dcéru, ale najmä ide rozmaznávať svojho nového priateľa, futbalistu Pavla Nedvěda (49).

Grande Paolo, ako ho v Taliansku prezývajú, je vraj príkladný partner. Speváčka si ho nevie vynachváliť a jeho dobrotu mu plánuje odteraz odplácať každý deň. Toto sú jej partnerské ciele na tento rok.



Minulý rok bol v mnohom pre blond speváčku prelomový. Odštartovala svoju novú denimovú kolekciu, našla si spiaznenú dušu, futbalistu Pavla Nedvěda, ale potrápilo ju aj zdravie: „Minulý rok v lete som si pretrhala väzy v ľavom členku, v zime som si ešte stihla zlomiť aj prst na druhej nohe. Spomalilo ma to viac, než bolo zdravé, ale hlavne tak, ako som si nikdy v živote nedokázala ani predstaviť. A možno to bolo znamenie - spomaľ, máš privysokú rýchlosť,“ zamyslela sa Dara Rolins.

Pandémia ju vrcholne nebavila, ale niečo sa z nej predsa len naučila. Z tempa chce do budúcna ubrať a impulzom je rozhodne aj jej nová láska: „Nikoho nebaví sedieť doma na zadku donekonečna. Až teraz sa dostávam do nejakého režimu a tempa. Neviem, či to ešte niekedy bude v tom nasadení také, aké to bolo pred dvoma rokmi. Nielenže som si odvykla, ale hlavne neviem, či vôbec chcem,“ zverila sa Dara na sociálnej sieti.





„Vlastne som ešte nikdy dobrovoľne nespomalila. Každú ponuku, spoluprácu, nápad som brala vždy ako výzvu. Mám plný diár asi od desiatich rokov. Mám v pláne viac si užívať život, Lolu a svojho muža. Chcem menej kočovať a chcem investovať svoj čas len do vecí, ktoré ma skutočne bavia,“ vyznala sa.

Hudobníčka chce priniesť svojim fanúšikom tento rok nový album, natočiť klipy a zlepšovať svoju značku: „Niekedy je fakt náročné byť matkou pluku. A preto je fajn mať konečne po boku niekoho, o koho sa dá oprieť a s kým sa môžem podeliť o všetky radosti aj starosti.“