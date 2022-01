Otvorené priznanie herečky Zdeny Studenkovej: Trpké slová o psychickom zdraví a ponižovaní!

Zdena Studenková patrí bezpochyby k našim najobsadzovanejším herečkám a na konte má stovky divadelných postáv. Herectvo je jej srdcovkou a nemenila by za nič na svete a to aj napriek tomu, že si za roky na doskách, ktoré znamenajú svet, zlízla aj kritiku. Aj ona si však vyberá, na akú ponuku prikývne a ako prezradila, častokrát je za jej výberom aj meno režiséra. Herečka otvorene prehovorila o viac než potrebnej chémii, no prekvapila aj slovami o ponižovaní!