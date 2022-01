Šebestová už poslanca Gyimesiho netají: S novou láskou a dcérou v Maďarsku!

Iba pred niekoľkými týždňami sa pár rozhodol ísť s pravdou von. Zamilovanosť dali všetkým na známosť prostredníctvom sociálnej siete, kde zverejnili spoločnú fotografiu z lyžovačky, a tajnostiam tak bol koniec.

Modelka Magdaléna Šebestová (38) a poslanec za stranu OĽaNO György Gyimesi (41) však rozhodne nestrácajú čas. On ju zoznámil so synom, ona jeho s dcérou Ninou, ktorú má s futbalistom Jánom Ďuricom. Zákonodarca si so Šebestovej dcérou zjavne padol do nôty, o čom svedčí aj ich spoločný výlet do Maďarska.

Brunetka strávila uplynulý víkend v spoločnosti svojej novej lásky Györgyho Gyimesiho. Politik trávil víkend nielen s modelkou, ale aj s jej šesťročnou dcérou Ninou. Trio tak ukázalo spoločnú fotografiu, kde z nich srší nielen šťastie, ale aj zamilovanosť. „Život ide ďalej,“ napísala kráska k záberu a pridala veľavravnú ikonku srdiečka.

Po tom, čo sa na verejnosti prevalilo, že títo dvaja z dvoch rozdielnych svetov našli k sebe cestu, pravidelne pridávajú zamilované fotografie. „V prvom rade je Magda úžasná a starostlivá matka a navyše je aj atraktívna a pracovne úspešná žena, a to je niečo, čomu by mal podľahnúť každý muž,“ povedal politik pre Nový Čas po zoficiálnení ich vzťahu. Podľa našich informácií dvojicu zoznámil spoločný známy.

Nedávno si misska s politikom užili aj spoločnú lyžovačku v Jasnej, kde im robil spoločnosť aj Gyimesiho jediný syn. Magda si chvíle s novým partnerom užívala plnými dúškami. „Dva týždne maximálneho oddychu! Teplo a zima, piesok a dnes plavky a lyže. Výsledkom je absolútna rovnováha a množstvo krásnych zážitkov!“ povedala kráska. Dvojica to myslí evidentne vážne a podľa ich krokov nie je vylúčené, že čochvíľa budú spolu žiť v jednej domácnosti s deťmi, ktoré majú z predošlých zväzkov.