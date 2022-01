Tanečník Cmorej po zásahu elektrickým prúdom: Ukázal hrozivé jazvy po plastikách!

Jeho telo sa stále spamätáva! Koncom minulého roka tanečníka a choreografa Ladislava Cmoreja (42) pri nakrúcaní videoklipu zasiahol elektrický prúd.

Tragédia mohla mať fatálne následky. Laco mal vtedy šťastie v nešťastí. Jeho organizmus akoby zázrakom vysokému elektrickému napätiu odolal. Skončil však s rozsiahlymi popáleninami na tele, ktoré mu zachraňovali plastikami.

Tanečník a choreograf Ladislav Cmorej mal pri nakrúcaní hudobného klipu nápad zatancovať na streche vagóna. Bolo to nešťastné rozhodnutie, ktoré ho mohlo stáť život. Bolo vlhko a v rušňovom depe ho zasiahol prúd vysokého napätia. Vo vážnom stave skončil v umelom spánku. Mohlo sa to skončiť smrťou, ale vyšportované telo známeho tanečníka odolalo. Vyviazol s vážnymi popáleninami a niekoľkými zraneniami.

Transplantácia kože

Prúd, ktorý mu prebehol telom, mohol umelca spiecť na kosť: „Mal som veľa šťastia v jednom nešťastí. Bola to rozhodujúca sekunda. Prvá z toho zásahu prúdom, kde to vie veľa ľudí upiecť na škvarku. Prúd musí telom prejsť a zničí pľúca, alebo rozmixuje mozog, a ja som mal šťastie. Neviem, čím som si to zaslúžil, možno topánky, anjel strážny,“ povedal pre Nový Čas.