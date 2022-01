Jopo svojimi plánmi poriadne prekvapil: Chystá návrat na obrazovky?

Jozef Jopo Poláček patril v minulosti k obľúbeným moderátorom a jeho meno nebolo potrebné hádam nikomu zlášť predstavovať. Moderovanie však zavesil na klinec a za roky mimo obrazoviek stihol Jopo zabŕdnuť do rôznych sfér podnikania akými sú napríklad gastro, poľnohospodárstvo či dokonca stavebníctvo. A hoci je dnes pre neho televízia už len koníčkom a Jopo sa aj naďalej venuje podnikaniu na Kube, dvere do sveta šoubiznisu predsa len úplne nezabuchol. Svojimi plánmi do budúcnosti nás poriadne prekvapil.