Komička Salátová po otvorenej spovedi o tyranskom otcovi: Dojemný príbeh o záchrane dieťaťa

Stand-up komička a stála hosťka v relácii Silná zostava Simona Salátová (28) sa v istom momente rozhodla odkryť svoje ťažké detstvo a domáce násilie, ktoré zažívala.

V jednom z dielov relácie, venovanom práve domácemu násiliu, otvorila svoju trinástu komatu, a pred celým národom prostredníctvomDnes trvá na tom, že ľudia by mali o týchto veciach hovoriť. Vďaka svojmu príbehu zachránila pred tyranom malého chlapca.

Už má nadhľad a smútok v sebe spracovala. Obľúbila si vetu amerického scenáristu: „Keď chceš byť dobrý umelec, tak maj ťažké detstvo.“ Dnes vie zo smútku čerpať a pomerne efektívne ho premieňať vo svoj prospech. Nie každému to však ide. Komička sa preto snaží o domácom násilí otvorene hovoriť, aby ľudia boli vnímaví. Najprv nemala v pláne svoj životný príbeh zverejniť, teraz však neľutuje.

Vďaka tomu totiž pomohla zachrániť chlapca pred tyranom: „Nikdy som nemala v pláne o tom hovoriť. Vždy som to považovala za taký diskvalifikačný prvok. Ale ako išiel čas, zistila som, že to zdieľanie starostí a toho, čo sa v živote nepodarilo, je úžasné pre ľudí a pre to, aby sme si navzájom pomáhali,“ vyznala sa Simona pre Nový Čas Nedeľa.

Celý rok spolupracovala na kampani proti domácemu násiliu a diel Silnej zostavy, kde všetko vyrozprávala, pripadol práve na deň, ktorý je venovaný tejto téme: „Vyplynul z toho aj jeden veľmi dojímavý príbeh, ktorý ma utvrdil v tom, prečo o tom treba hovoriť. Ozvala sa mi pani, ktorá videla Silnú zostavu. Dlhšie vedela o tom, že vo vedľajšom paneláku žije chlapec s konfliktným otcom. Po odvysielaní relácie anonymne zalarmovala políciu. Skončilo sa to tak, že chlapec všetkým ďakoval, lebo to už nezvládal. Išiel bývať k starým rodičom a otec skončil zadržaný,“ opísala šťastná komička príbeh, ktorý ju dojal.