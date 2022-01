Reportér Ekkert: Stopka na obrazovke pre chľast! Jojka reaguje na opileckú jazdu

Klepli mu po prstoch! Redaktor televízie JOJ Rasťo Ekkert (56) si zavaril na poriadny problém, keď pred pár dňami šoféroval svoju dodávku v riadne podguráženom stave.

Muži zákona ho teda odviedli do cely a v superrýchlom konaní si televízna tvár vypočula verdikt dva roky bez vodičáka. Tu sa však jeho trest rozhodne nekončí a ako sa Novému Času podarilo zistiť, na Ekkerta si došliapli aj jeho chlebodarcovia z Koliby. Redaktor, ktorý zapíjal žiaľ z nešťastnej lásky, tak prišiel nielen o ženu, ale stopku dostal aj v práci, ktorú nadovšetko miloval.

Rasťo Ekkert bol zárukou spoľahlivého pracovníka, ktorý sa nebál žiadnej výzvy a svoj džob si robil svedomito a nadmieru dobre. Známy je však aj vďaka svojej ceste okolo sveta, ktorú absolvoval so svojou priateľkou a s dvoma chlpáčmi, keď ju zvládli za osemedesiat dní, o čom mu neskôr vyšla aj kniha. Práve jeho vyvolená mala byť kameňom celého úrazu a aj dôvodom, pre ktorý siahol po fľaške s alkoholom.

„Ekkert nafúkal. Áno, je to pravda, po rozchode so svojou priateľkou, ktorá bola zmyslom môjho života, som upadal do čoraz väčšej depresie. Dve becherovky a policajná cela, čisté peklo, som špinavý, smradľavý, niečo strašné, nikomu som neublížil, len som si dal po rokoch na svoje meniny fľašu Becherovky,“ napísal Rasťo, ktorý sa zveril aj s trestom, ktorý si musel od sudcu vypočuť.

„Dostal som brutálny zákaz na dva roky, za 40 rokov som neurobil ani najmenší priestupok, teraz si ma podajú a pri tom som išiel po lesnej ceste s fľašou becherovky. Pekný smutný večer, priatelia,“ dodal jojkár. Pre toho však verdikt od ruky zákona nebol poslednou zlou správou, a ako sa Novému Času podarilo zistiť, jeho problémy pokračujú.