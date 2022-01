Jojkár Ekkert: Pred jazdou fľaša tvrdého! Superrýchly verdikt súdu, aký trest vyfasoval?

Sype si popol na hlavu! Policajti načapali redaktora TV JOJ Rasťa Ekkerta (56), ako brázdi cesty na svojej dodávke pod vplyvom alkoholu.

Na redaktora, ktorý prináša na obrazovky správy zo svojho regiónu, upozornili podľa informácií Nového Času najprv mestských policajtov vyľakaní obyvatelia Hnúšte. Tých mala znepokojiť Ekkertova jazda. Mestskí muži zákona to následne oznámili svojim kolegom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Vo štvrtok 13. januára krátko po 8. hodine ráno policajti z Obvodného oddelenia z Hnúšte zastavili na ceste II. triedy medzi Brezinou a Brádnom nákladné vozidlo Ford Tranzit a vodiča vyzvali na predloženie dokladov a vykonanie dychovej skúšky,“ uviedla v piatok banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že skúška bola pozitívna. „Nafúkal 2, 68 promile. Vodičovi bolo vznesené obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, bola mu obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do policajnej cely. Vec bude ukončená v superrýchlom konaní,“ dodala. Jeho dvaja psy Archibald a Akbaj, ktoré mu robili v dodávke spoločnosť, skončili v útulku.

Zapíjal žiaľ po rozchode?

Jojkár strávil za mrežami obvodného oddelenia v Rimavskej Sobote vyše 24 hodín, kde triezvel a v piatok neskoro popoludní sa postavil pred sudcu, aby si vypočul svoj ortieľ. Keď pojednávanie skončilo, šiel si vyzdvihnúť psov a so všetkým sa priznal kamarátom a známym na sociálnej sieti.





„Ahojte priatelia, chcem, aby ste to vedeli odo mňa. Zajtra (pozn. red. v sobotu) to asi bude v Novom Čase. Ekkert nafúkal. Áno, je to pravda, po rozchode so svojou priateľkou, ktorá bola zmyslom môjho života, som upadal do čoraz väčšej depresie,“ sypal si popol na hlavu a pokračoval: „Dve Becherovky a policajná cela, čisté peklo, som špinavý, smradľavý, niečo strašné, nikomu som neublížil, len som si dal po rokoch na svoje meniny fľašu Becherovky. Dostal som brutálny zákaz na dva roky, za 40 rokov som neurobil ani najmenší priestupok, teraz si ma podajú a pri tom som išiel po lesnej ceste s fľašou becherovky. Pekný smutný večer, priatelia,“ zakončil.

Nový Čas sa pokúsil zistiť, aký presný trest za jazdu pod vplyvom alkoholu dostal, no hovorkyňa krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová do uzávierky neodpovedala. Dávnejšie rozvedený Ekkert sa po rozchode s dlhoročnou priateľkou Martinou na jar 2021 rozhodol nedávno žiť v karavane, ktorému dal meno Ferdo. Po predchádzajúcej knihe o jeho ceste okolo sveta plánoval vydať ďalšiu o živote v obytnom vozidle. Tento plán však zadržaním vodičáku dostal trhliny.