Peter Nagy prezradil recept na večnú mladosť: Mám rituály krásy, vďaka tomuto nepriberiem!

Spevákovi Petrovi Nagyovi (62), ktorý sa preslávil pesničkou Profesor Indiko, málokto tipuje, že je z neho šesťdesiatnik. Šport miluje a navštevuje fitnes centrum.

Obmedzil klasickú formu stravovania, ktorá mu pridávala kilá, a vďaka priateľke spoznal benefity stravovania, pri ktorých si nahrádza klasické jedlá zdravšou verziou. Najnovšie však prezradil, že za jeho mladistvým výzorom je aj kopa inej roboty. A o svoj recept sa rozhodol podeliť.

Tomu, ako Nagy vyzerá, nevďačí len genetike. Priznal, že veľa času trávi masírovaním tváre pred zrkadlom. „Kvôli covidu som mohol stáť pred zrkadlom od rána do večera. Poskladal som pri tom toľko pesničiek“ prezradil pre časopis Sedmička. Nie je to však iba o tom, že by sa o seba rád staral.





„Podľa mňa chlap musí byť škaredý a spoľahlivý, pretože pekného a nespoľahlivého žiadna žena nechce. Objavujem sa na pódiu a čiastočne ma živí aj moja tvár a vzhľad. Starám sa aj o nechty. Na pravej ruke ich mám pevné a dlhé, aby som mohol vybrnkávať. Dávam si pozor na chlad, vietor, aby mi ruky nevysychali a nechty sa nelámali.

„V starostlivosti o seba sa však najviac sústredí na to, aby nepribral. V kondícii sa udržuje cvičením či jazdou na bicykli. „Miloval som tenis, kvôli preťaženiu ruky som to musel nechať. Ruky ma živia, na koncertoch hrám na gitare, musím si na ne dávať pozor,“ smutne priznal. Na záver prezradil svoj jedálniček, ktorým sa okrem športu udržiava vo forme. „Moja priateľka je vegetariánka. Ja síce nie som, ale pre udržiavanie figúry občas klasické jedlo nahradím vegetariánskym. Mäso jem tak trikrát do týždňa a na kilách je to vidno.“