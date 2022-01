Upečte si skvelé mafiny od Katky Brychtovej: Zvládne ich aj začínajúca gazdinka

Pre herečku a moderátorku Katarínu Brychtovú (54) sa pečenie stalo veľkým hobby, svoje recepty dokonca vydala aj knižne. Ak by ste chceli ochutnať, čo obľubuje Katkina rodina, vyskúšajte upiecť skvelé mafiny. Zvládne ich aj začínajúca gazdinka.

Potrebujeme:

Cesto:

180 g kryštálového cukru

200 g polohrubej múky

150 g zmäknutého masla

3 vajcia

60 g ovsených vločiek

1 vanilkový cukor

1 lyžička prášku do pečiva

1 kyslá smotana

Náplň:

100 g jahôd

100 g čučoriedok

50 g nasekanej čokolády

Postup:

Rúru predhrejeme na 180 stupňov a pripravíme si formičky. Múku zmiešame s práškom do pečiva a s ovsenými vločkami (múková zmes). Vajcia vymiešame s cukrami. Postupne pridáme maslo a kyslú smotanu. Pridáme aj múkovú zmes a dobre premiešame. Ovocie nakrájame na menšie kúsky. Cesto rozdelíme na tri časti. Do jednej pridáme jahody, do druhej čučoriedky, do tretej nasekanú čokoládu. Zľahka premiešame. Lyžicou napĺňame formičky. Pečieme 25-30 minút.