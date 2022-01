Moderátorka Erika Judínyová je už takmer dva roky mamou dcérky Elly, ktorú priviedla na svet manželovi Števovi Skrúcanému. Malá princezná robí obom rodičom nesmiernu radosť, no známa moderátorka sa okrem mamičkovských povinností vrhla aj do pracovného kolotoča a to poriadne náročného. Slová jej manžela hovoria za všetko.