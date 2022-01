Ani Studenková nie je z kameňa: Toto nerobím, lebo by som si musela vpáliť guľku do hlavy!

Táto téma sa vôbec nerieši. Herečka Zdena Studenková (67) roky hviezdi na doskách, ktoré znamenajú svet.

Na svojom konte má množstvo úspešných predstavení a sama priznáva, že v mnohých ohľadoch je na seba veľmi prísna. Samozrejme, nestará sa len o svoj zovňajšok, ale myslí aj na svoje mentálne zdravie. To je často pod paľbou drsnej kritiky a neúprosných hejtov na jej osobu. Ako však priznala, vstrebáva to ťažšie, ako by si myslela.

Zdena Studenková patrí medzi naše najznámejšie a najúspešnejšie herečky. Darí sa jej nielen v pracovnom živote, ale aj v súkromnom, v ktorom je šťastná po boku partnera Braňa Kostku. Herectvo je aj o vcítení sa do danej postavy, čo je často naozaj veľmi náročné. Studenková dobre vie, že skrz svoje povolanie si musí dávať pozor aj na duševné zdravie, ktoré je často pod veľkým tlakom.

„Myslím si, že téma mentálneho zdravia umelcov sa vôbec nerieši. Jednoducho je to tak, že si každý musí tým prejsť sám, spracovať to,“ priznala v podcaste Ľudskosť Studenková, ktorá sa s prácou s emóciami na pódiu stretáva dennodenne.





Niekedy sa to nedá

Slovenskej herečke sa niekedy dostáva na jej osobu aj veľa hejtov od neprajníkov. „Všetci si myslia, že už som obrnená, ale jednoducho proti niektorým veciam sa obrniť nedá. Môžete robiť, čo chcete. Ja mám jedinú možnosť - nereagovať, a robím aj to, že nečítam žiadne komenty na moju osobu, lebo by som si musela vpáliť guľku do hlavy,“ doplnila Studenková, ktorá negatívne komentáre rozhodne nečíta.

„A to je práve asi o tom, že si uvedomujem svoju cenu, že po tom čase som si vedomá toho, čo viem, aká som, aký mám charakter, a preto tie veci nečítam, pretože koniec-koncov by som sa musela zblázniť, keby som si to mala pripúšťať. Ja nemôžem byť zadobre s každým a ani nechcem,“ dodala umelkyňa.