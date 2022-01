Herečka Petra Vajdová s manželom Martinom: Druhá šanca po kríze vo vzťahu?!

Dávajú svojmu vzťahu druhú šancu?!

Herečka Petra Vajdová (36) je už viac ako tri roky vydatá, keď uzavrela manželstvo s kamionistom Martinom Hrnčiříkom (45), s ktorým sa zoznámila na protialkoholickom liečení.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Napriek tomu, že dvojicu spája dvojročný synček Martin, pošuškáva sa, že v ich vzťahu nie je všetko v poriadku. Nedávne snímky Nového Času však naznačujú, že osudom ťažko skúšaná herečka stále žije v spoločnej domácnosti s manželom, ktorého fotograf Nového Času zastihol pri bytovom dome, kde herečka vlastní byt.

Vajdová si dala svoj život dokopy po tom, čo ju nešťastie v láske priviedlo k alkoholu a ona skončila až na protialkoholickom liečení. Práve tam spoznala ženatého kamionistu Martina, s ktorým odišla na Slovensko a veci nabrali rýchly spád. Prišiel jeho rozvod, svadba, spoločný synček Martinko a Petra sa vrátila do práce, aby uživila rodinu. Nedávno dokonca kúpila aj byt, do ktorého sa potom celá rodina nasťahovala, a zdalo sa, že herečka si pred prahom poriadne pozametala a začala žiť príkladne.

Ako sa však zdá, život ju skúšať neprestal a Petra s Martinom by mali zažívať krízu vo vzťahu, čo naznačila ešte pred nedávnymi vianočnými sviatkami. „Teraz je už rozdiel v tom, že mám 2,5-ročného synčeka, takže toto budú také Vianoce, keď to on už začína veľmi vnímať. Aj sneh, aj stromček, aj proste všetko, takže pre mňa sú to prvé také Vianoce, že si to užijem so synom a pre mňa to budú veľmi veselé sviatky,“ uviedla pre Topstar herečka. Napriek jej slovám je však všetko zrejme inak.