Producentka Wanda Hrycová priznala bez okolkov: Prečo večeru varí pestúnka

Filmová producentka Wanda Adamík Hrycová (43) stojí za viacerými úspešnými projektmi.

Aj keď sa svojej práci venuje vždy poctivo a naplno, predsa existuje jedna vec, ktorú robí nerada. Tá sa však týka skôr súkromného života a starostlivosti o domácnosť. Zo všetkého najviac neznáša, keď musí tráviť čas pri sporáku.

Podľa Hrycovej je varenie činnosť, pri ktorej zbytočne stráca čas, a tak si zadovážila pomoc. „Nemám rada varenie. Našťastie mám pestúnku, ktorá sa mi stará o to, aby mali deti navarené... Lebo na tom trvám, aby nejedli rožok s maslom na večeru. Ona mi pomáha s večerou,“ priznala bez okolkov v rozhovore so Zuzanou Vačkovou.

Tiež dodala, že jej kuchyňa synom Artemovi, Vadimovi a Nazarovi veľmi nechutí. „Ja varím cez víkendy, ale nie som najlepšia kuchárka a deti mi to dajú aj celkom pocítiť,“ dodala Hrycová, ktorá vymýšľa rôzne alternatívy. Niekedy je to obed u mamy, inokedy si vyjdú do reštaurácie a strávia spolu príjemný čas pri dobrom jedle.