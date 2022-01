Rozchod Karlosa Vémolu a modelky Lely Ceterovej plný zvratov: Splietol si milenca?!

Dráma pokračuje! Po udalostiach, ktoré sa ešte v utorok odohrali medzi zápasníkom Karlosom Vémolom (36) a jeho snúbenicou modelkou Lelou Ceterovou (32), vyplávali na povrch nové skutočnosti.

Karlos svoju milovanú obvinil z toho, že mu nasadila parohy s ich spoločným kamarátom Vítom Kaiserom. Nakoniec sa však ukázalo, že všetko je inak a blondínka mala Kaisera len využiť, aby zakryla svoju neveru. Ako sa totiž zdá, vyumelkovaná kráska už má chytenú inú rybu a jej nový úlovok by mal pochádzať zo Slovenska.

Vémola pred pár dňami odhalil údajnú neveru svojej snúbenice, ktorá mu mala zahýbať s ich spoločným kamarátom Vítom Kaiserom. V celom prípade však nastal obrovský zvrat, keď exkluzívny zdroj webu expres.cz informoval, že všetko bolo trocha inak. Blondínka totiž skutočne má novú známosť, avšak nie muža, o ktorom sa šepká už pár dní. Sexica si mala nájsť známosť zo Slovenska a v mobile si ho uložiť pod iným menom.

„Čerstvo si píše s istým Slovákom, posiela mu fotky a on jej kupuje veci. Lela si ho však uložila v telefóne ako Víta Kaisera, aby Karlosa zmiatla a mohla sa brániť tým, že s Kaiserom riešia pracovné veci, rovnako ako Karlos,“ priznal anonymný zdroj pre expres.cz. Keď však Vémola videl známe meno, ihneď podľahol emóciám a strhla sa hádka.

„Videl meno Kaiser a už to išlo. Vyletel na Lelu a bola veľká hádka. Ona nevedela odkiaľ kam, tak najskôr povedala, že ide o Kaisera. Až po čase priznala, že je to niekto iný,“ dodáva zdroj s tým, že spoznať pravdu mu pomohli kamaráti. „Keď Karlos vychladol, riešil to s kamarátmi, pretože mal jej telefón. Jeden z nich mu potom povedal, že to číslo predsa nie je Kaiserovo, že to musí byť niekto iný.“

Verejne sa kajal

Zápasník tak neskôr prostredníctvom svojho mediálneho zástupcu Aleša Rataja vydal vyhlásenie, v ktorom svoje konanie objasnil. Tiež priznal, že konal v návale emócií a veľmi ho mrzí, že obvinil pána Kaisera neprávom.

„Nezhody, ktoré medzi Lelou a Karlosom nejaký čas trvajú, sa týkajú len ich dvoch a nikoho iného. Karlosa Vémolu spätne veľmi mrzí, že do ich vzájomných partnerských problémov bol neprávom vtiahnutý pán Kaiser a jeho rodina, ktorá s ich rozchodom nemá nič spoločné. Karlos pána Kaisera osobne kontaktoval a vyjadril jemu aj jeho manželke úprimné ospravedlnenie,“ vyjadril sa pre fightlive.cz Vémolov zástupca. K vzniknutej aférke sa vyjadril aj samotný Vít Kaiser, avšak až po tom, ako si veci medzi sebou vyjasnili.

„Konal v afekte a bez overených informácií. Naše priateľstvo je síce teraz ľahko narušené, ale všetko sme si osobne vyrozprávali. Verím, že budeme opäť priateľmi ako doteraz,“ napísal v správe pre blesk.cz.

Prišla s políciou

Keď sa celá situácia vyhrotila, musela Lela spolu s deťmi utiecť a schovať sa u kamarátky. Hovorí, že ju Karlos napadol a bojí sa ho. „Mám z teba strach. Ešte si mi zobral môj mobil. Si doma agresívny a len kričíš. Zbil si ma s dieťaťom v náručí,“ tvrdí. Vémola však akékoľvek napadnutie popiera. „Zásadne odmietame akékoľvek obvinenie z fyzického útoku na Lelu Ceterovú, ku ktorému nikdy nedošlo,“ znelo vo vyjadrení.

Modelka však potrebovala svoje osobné veci a tiež veci detí. Keďže má stále strach, prišla si po ne v sprievode policajtov. „Potrebujem sa dostať do domu, mám tam svoje veci a veci našich detí,“ vykrikovala Ceterová podľa expres.cz pred domom. Dovnútra sa však nedostala, pretože zápasník vraj doma nebol a v sídle, ktoré má zámok na elektrický kľúč, vypol elektrinu.