Herečka Zuzana Kanócz priznala čierne dni: Po psychológovi v rukách duchovného guru

Keď sa cíti zle, vie, koho vyhľadať. Talentovaná Zuzana Kanócz (41) je aktuálne hviezdou jojkárskeho seriálu Nemocnica.

Okrem toho je hrdou mamou troch detičiek Lucasa (7), Izabelky (5) a najmladšej dcérky Leyly (2), ktoré vychováva spoločne s partnerom Jurajom Lojom (37). No aj na ňu je toho občas priveľa a pocity neistoty prichádzajú ako mávnutím čarovného prútika a preto neváhala vyhľadať odbornú, ale aj duchovnú pomoc.

Zuzana Kanócz je vyhľadávanou slovenskou herečkou, ktorá má na svojom konte niekoľko úspešných projektov. No napriek všetkému neberie toľko pracovných ponúk, keďže sa chce naplno venovať svojim trom detičkám Lucasovi, Izabele a Leyle. Aj na jej pleciach je však toho často priveľa a je prirodzené, že sa niekedy necíti vo svojej koži. „Pred rokmi som navštevovala aj psychológa, no od istého času mám duchovného sprievodcu, ktorému sa zdôverujem, ktorý ma podrží a nasmeruje späť k sebe, ak to sama nedokážem,“ priznala v rozhovore pre Moju psychológiu herečka, ktorá už v minulosti musela vyhľadať odbornú pomoc. Za tento počin sa však vôbec nehanbí a vie, na koho sa teraz môže obrátiť.

Nie je to jednoduché

Zuzana sama pocítila, že skĺbiť umelecký život s rodinou nie je žiadna hračka. „Herectvo nepraje rodinnému životu. Áno, čas s rodinou si musíme cielene plánovať. Ja som presne kvôli tomu ešte nezačala účinkovať v divadle. Večerný čas chcem ešte na sto percent venovať deťom. Chystanie večere, kúpanie, čítanie, uspávanie. No teším sa už aj na ten čas, keď si sem-tam odbehnem zahrať predstavenie,“ dodala Kanócz.