Na Nízlovej sa podpísali kopačky od Lobotku: Neverím už nikomu!

Slovenská speváčka Daniela Nízlová (35) patrí nepochybne aj so svojou sestrou Veronikou (35) k neodmysliteľným tváram slovenského šoubiznisu už od útleho veku.

Aj keď ju ešte koncom minulého roka sprevádzali ťažké časy, keď priznala rozchod s partnerom futbalistom Stanom Lobotkom (27), úsmev sa na jej tvár znovu vrátil. Ten jej každý deň vyčarí dcérka Linda (1) či spoločnosť jej najbližších. A aj keď vo svojom živote už stratila dôveru v ľudí, vie, že o svoju rodinu sa môže vždy oprieť. Pretože aj keď ju „zvyšok sveta“ sklame, práve oni stoja po jej boku v každej chvíli.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Twiinska sa v posledných mesiacoch musí popasovať s novým životom single mamy, tak ako aj jej dvojča Veronika. Dvojročný vzťah s futbalistom Lobotkom im nevydržal a dvojica ešte v novembri oznámila rozchod. Vzťah sa nepodarilo udržať ani napriek ich spoločnému klbku šťastia - dcére Linde, ktorá už zajtra oslávi svoje druhé narodeniny. Krach vzťahu a stratená dôvera mali zrejme vplyv na to, že speváčka zanevrela na ľudí.

„Veríš, verím, veríme... A stále môžeš veriť len vlastnej krvi. Ostatok sklamal...“ vyjadrila sa Daniela, ktorej kopačky od Lobotku zlomili srdce. Zdá sa tak, že po tom, čo sa jej Lobotka vzdal, si k telu už len tak ľahko niekoho nepripustí a ostane verná len svojim najbližším, svojej rodine. Práve sestra Veronika s dcérkou Neou, ale najmä mama a otec pomáhajú Daniele prekonať ťažké časy. „Sú to tí najlepší starí rodičia na svete. Vrátili sa do čias, keď sme my s Veronikou boli deťmi a trošku tou detskou energiou, ktorú im dávajú vnučky, aj omladli,“ povedala Nízlová krátko po rozchode v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.