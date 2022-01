Opatrenia v oblasti kultúry rozdúchali vášne: Vláda ustupuje umelcom! Známe tváre reagujú na nové zmeny

Nastavenie pravidiel vyvolalo ostrú kritiku. Uplynulý piatok vyhlásila ministerka kultúry Natália Milanová (39), že kultúra sa od 10. januára opäť otvára.

Aj keď by sa mohlo zdať, že táto správa môže mať len radostný charakter, mala však jeden veľký háčik. Otvorili sa kultúrne podujatia v režime pre očkovaných a prekonaných (OP), no kapacitu nastavili na 50 návštevníkov. A práve toto číslo bolo najväčším kameňom úrazu, keďže 50 platiacich nemá šancu pokryť vynaložené náklady. Po drsnom ohlase prišlo zo strany vlády navýšenie kapacít, ale ani to nepovažuje kultúrna obec za vyriešenie ich ťažkej situácie.

Kultúra dostáva počas celej pandémie koronavírusu poriadne zabrať a často sa ocitá na chvoste. Zatvára sa priskoro a otvára sa medzi poslednými. A aj keď sa zdalo, že uplynulý piatok svitá na lepšie časy, opak bol pravdou. Nové pravidlá, ktoré avizovala ministerka kultúry Milanová, totiž hovorili o tom, že sa otvoria kultúrne podujatia v režime OP, no kapacita bola len 50 ľudí v hľadisku.

Vlna kritiky nenechala na seba dlho čakať a samotné SND sa vyjadrilo, že nie je efektívne a ekonomicky rentabilné uvádzať veľké typy inscenácií, v ktorých počty umelcov na javisku a technický personál niekoľkonásobne prevyšujú povolený počet divákov. Pre veľkokapacitné divadlá či iné kultúrne inštitúcie je tak nerentabilné vykurovať, či zabezpečovať režijnú prevádzku, keď im finančný výnos z predstavenia pre 50 ľudí na to nezarobí.

Ministerka kultúry tak išla na včerajšie rokovanie vlády s jasným cieľom. „Základnou otázkou, ktorú potrebujem zodpovedať rezortom zdravotníctva a hlavným hygienikom, je, prečo kultúrny sektor musí zostať v obmedzenejšom režime ako ostatné sektory. Na vládu preto idem bojovať za to, aby pre kultúru platili rovnaké pravidlá ako pre gastronómiu, bohoslužby, cestovný ruch či obchodné prevádzky,“ zazneli slová Milanovej.

Nové podmienky

Ako sa zdá, predsa sa podaril nejaký ústupok a kapacita 50 ľudí je minulosťou. Vláda povolila na hromadných podujatiach, aj kultúrnych, viac divákov v režime OP. Podujatia by mali byť rozdelené podľa rizikovosti do troch skupín - nízkorizikové, strednerizikové a vysokorizikové.

„Pri nízko a strednerizikovom podujatí si organizátor bude môcť vybrať, či si zvolí pre podujatie počet divákov v absolútnom čísle (max. 100 divákov) alebo pomerom kapacity, kde počet divákov môže byť aj vyšší ako 100 osôb (50 %, resp. 25 % kapacity). Vláda SR odporučila hlavnému hygienikovi, aby upravil vyhlášky ÚVZ SR, ktorými upraví konanie hromadných podujatí,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Uznesenie vlády však musí byť čo najskôr transformované do vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Napriek tomu, že sa podmienky fungovania kultúry upravili, nie každému z umeleckej obce sa to pozdáva. Iniciatíva Otvorme kultúru naďalej trvá na svojich požiadavkách.

„Uvoľnenie kapacity akcií nič nerieši. Pre nás sa nič nezmenilo. Nepotrebujeme otvárať a zatvárať kultúru zo dňa na deň. Potrebujeme nastaviť systém, ktorý bude fungovať za akýchkoľvek okolností a dlhodobo, samozrejme, s obmedzeniami podľa aktuálnej epidemiologickej situácie,“ reaguje zástupca iniciatívy Otvorme kultúru a člen Hudobnej únie Slovenska Pavol Smolka.