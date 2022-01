Misska Magdaléna Šebestová zbalila ďalšieho boháča, známy politik prehovoril: Prečo ju milujem!

Znova je v tom až po uši! Bývalá miss a jedna z najkrajších žien slovenského šoubiznisu Magdaléna Šebestová (38) už nie je viac sama.

Po jej boku je totiž politik a poslanec György Gyimesi (41), s ktorým brunetka dokonca pred pár dňami brázdila lyžiarske svahy. Nejde však o prvého zámožného a vplyvného muža, s ktorým Šebestová randí. Predtým do jej sietí spadol nejeden športovec, ale aj úspešný podnikateľ a inak tomu nie je ani teraz. Zatiaľ čo známa misska mlčí a svoju lásku drží pod zámkom, Gyimesi exkluzívne Novému Času prezradil, čím ho Magda očarila a prečo je najšťastnejším mužom na svete.

Magdaléna Šebestová sa do sveta šoubiznisu a vplyvných mužov dostala po tom, ako v roku 2006 zvíťazila v súťaži krásy Miss Slovensko. Odvtedy sa po jej boku objavil nejeden prominentný a zámožný partner a inak tomu nie je ani teraz. Brunetka totiž tvorí pár s poslancom a členom Národnej rady Györgym Gyimesim. Okrem toho, že sympatický politik má na svojom konte neúspešné manželstvo, z ktorého má syna, jeho bankové konto rozhodne nezíva prázdnotou. V jeho majetkovom priznaní sa totiž píše, že vlastní hneď dva rodinné domy a okrem toho má aj niekoľko pozemkov.

Dokonca je aj vášnivým poľovníkom a tento koníček rozhodne nie je lacná záležitosť. Šebestová má tak pri sebe znova vplyvného muža a typ, ktorý jej učaroval aj v minulosti. Rovnako aj politik je mamičkou dcérky Ninky nadšený a exkluzívne pre Nový Čas prezradil, čím si ho brunetka získala. Okrem sexi tela si totiž na svojej vyvolenej váži najmä jej charakter.

„V prvom rade je Magda úžasná a starostlivá matka a navyše je aj atraktívna a pracovne úspešná žena, a to je niečo, čomu by mal podľahnúť každý muž,“ povedal nám politik, ktorý by mal s Magdou tvoriť pár už niekoľko mesiacov. „Zoznámili sa cez jedného spoločného známeho, no než spolu začali randiť, poznali sa pár mesiacov a teraz sú už nejaký ten piatok spolu,“ prezradil zase zdroj Nového Času.

Zoznámenie s deťmi?

Aby toho však nebolo málo, zdá sa, že dvojica si je svojím vzťahom istá a nedávno spolu absolvovali aj luxusnú lyžovačku v Jasnej. A tam svoju lásku rozhodne neskrývali. Politik sa totiž svojou novou polovičkou pochválil aj na sociálnej sieti, kde ju objíma priamo na svahu. Neboli tam však sami, pretože, ako sa zdá, spoločnosť Gyimesimu okrem novej lásky robil aj jeho milovaný syn.

Nie je teda vylúčené, že ho už stihol aj so Šebestovou zoznámiť. Samotná Magda na naše otázky síce neodpovedala, ale je isté, že chvíle s novým partnerom si užila plnými dúškami. „Dva týždne maximálneho oddychu! Teplo a zima, piesok a dnes plavky a lyže. Výsledkom je absolútna rovnováha a množstvo krásnych zážitkov!“ dala vedieť Magda svojim fanúšikom.