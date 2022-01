Moderátorka Vera Wisterová si kvôli exmanželovi prešla peklom: Napíše knihu o únose synov?!

Jej život nabral úplne iný rozmer. Moderátorka Vera Wisterová (44) si prešla obrovským trápením, ktoré ju doslova zložilo na kolená.

Vere Wisterovej sa v októbri 2019 zrútil celý život priamo pred očami. Prišla o svojich synov Harlowa a Thea, ktorých uniesol už jej exmanžel Jeremy Hulsh. Po tom, čo moderátorka dlhé týždne nevedela, kde sú, napokon našla stopu v Amerike, kde sa krátko nato začal neúprosný boj na súde o ich návrat späť na Slovensko.

Právne veci ryšavku stáli nemalé peniaze, ale žiadna suma nevyčísli hodnotu jej synov, ktorých, našťastie, o niekoľko mesiacov mala opäť vo svojom náručí. Takúto situáciu si viacerí nevedia ani len predstaviť a preto sa moderátorka pohráva s myšlienkou zdokumentovať svoj život. O Vere je známe, že moderuje, písala scenáre, riešila réžiu množstvu televíznych projektov, režírovala množstvo videoklipov a najnovšie dokonca priznala, že by pričuchla aj ďalšej umeleckej činnosti.

„Ja mám pocit, že tie posledné roky, ktoré som zažila a ešte v celom tom kontexte rôznych hrôz a tráum, ktoré zažila moja rodina, že to vydá na taký celkom zaujímavý príbeh, ktorý by sa možno aj dobre čítal, aj dobre pozeral. Čiže pohrávam sa s touto myšlienkou, že viem si predstaviť, že niekoho by ten náš rodinný príbeh, nielen ten môj, mohol zaujímať,“ prezradila v rozhovore v Nočnej pyramíde Wisterová, ktorá tak uvažuje detailnejšie opísať, čo prežívala počas únosu svojich milovaných detí.

Najťažšia téma života

O tom, že príbeh Wisterovej, keď nevedela, čo je s jej synmi, je rozhodne ako zo zlého sna. Preto ani návrat v spomienkach pre moderátorku nie je jednoduchý. „Vlastne si to asi ani nepamätám. Keď sa to udialo, bol to stav, keď som bola len v takej nejakej hmle. To som bola najprv v absolútnom šoku, keď som prestala fungovať a išla som na takého autopilota a riešila som hneď tie právnické veci,“ doplnila Vera, ktorú celá vec zmenila ako človeka.

Otázkou aj tak naďalej ostáva, čo samotná trauma urobí s chlapcami. „Chcela by som veriť tomu, že sa mi darí chlapcov udržiavať v nejakej fajn psychickej kondícii a aby mali aspoň nejaké šťastné, pohodové detstvo. Robím pre to všetko, ale nevieme v podstate, kedy sa táto trauma ukáže,“ povedala Vera s neistotou v hlase.

„Nevieme, aké vzťahy budú nadväzovať, nevieme, čo sa udeje v puberte, lebo je to obrovská trauma, ktorú si prežili, ale našťastie už nemajú tie stavy, ktoré mali, keď sa vrátili domov. Uvidíme, čo bude,“ dodala na záver Wisterová, ktorá verí, že už ju čakajú len tie príjemné časy strávené s jej deťmi.