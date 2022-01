Speváčka Dominika Stará na materskej: Kto to nazval dovolenkou?

Slovenská speváčka sa za pár týždňov stane mamou svojho prvého dieťatka, ktoré očakáva spoločne s manželom Michalom. Budúca mamička je oficiálne na materskej dovolenke, aj keď na ňu mala ísť o čosi skôr, kvôli pracovným povinnostiam si ju užíva až v tomto období.

Ako však sama priznala, názvu „dovolenka“ absolútne nerozumie. „Tak, a je to tu. Som oficiálne na materskej. Začala sa mi už v pondelok, ale toľko som toho doma postíhala, že som si vôbec nepripadala ako na nejakej ,dovolenke‘. Inak, prosím vás, kto to vôbec nazval dovolenkou?“ pýtala sa tehotná speváčka fanúšikov a jedným dychom dodala. „Mám pocit, že od tohto momentu to celé tak nejak uletí a ani sa nenazdáme a budeme na ceste z pôrodnice aj s našou malou láskou. Ja sa toho momentu už skutočne neviem dočkať. Milujem ho už teraz, neviem si ani predstaviť, aké to bude, držať ho prvýkrát v naručí.“