Otrasný prípad šikany 11-ročného dievčaťa pobúril aj celebrity: Máme strach o naše deti!

Ohavný čin, ktorý spáchali tínedžeri v Miloslavove, otriasol celým Slovenskom. Len 11-ročná Andrea skončila zakrvavená, dobitá, opitá a ponížená pred celou krajinou, keď začali ohavné videá kolovať sociálnymi sieťami.

Výrastkovia, ktorí to majú na svedomí, už čelia policajnému vyšetrovaniu. Ich konanie pobúrilo širokú verejnosť, naše celebrity nevynímajúc. Mnohé z nich majú totiž doma deti vo veku týranej školáčky.

Rodičia, pozrite sa do zrkadla!

Robo Papp (39), spevák

- Je to hrozné, sme z toho tiež všetci zdrvení, sám mám 11-ročnú dcérku, takže sa nás to dotýka a ešte o to viac, že sme obyvatelia Miloslavova. V prvom rade by som rád vyjadril spolupatričnosť celej rodine toho dievčatka a rád by som poprosil všetkých ľudí, aby nešírili ďalej to video, lebo tým len prehlbujú traumu dievčatka. Ako otec a človek, ktorý niekoľko rokov robil výchovné programy o šikane a kyberšikane po základných a stredných školách, by som rád odkázal všetkým rodičom, aby deťom nedovoľovali mať vlastné profily na sociálnych sieťach. Deti tam nemajú čo robiť a tento prípad je len špička ľadovca. Nebol som pri tom, čo sa stalo, neviem, kto je na vine a ako sa to stalo, ale viem, že vždy, keď deti niečo takéto urobia, musíme sa pozrieť do zrkadla my rodičia. Nechcem radšej rozmýšľať tak, že mám o dcérku strach, pretože sa snažím veriť, že toto memento bude stačiť nadlho.

Obete šikany nesmú mlčať

Anita Soul (36), speváčka

- Strašne smutné, že ľudia dokážu byť takí zlí. Mám o svoje dvojročné dieťa strach. Prajem si, aby sa nikdy nestretlo s takýmto zlom v živote a aby z neho vyrástol dobrý a spravodlivý človek, nie tyran a bezcitné monštrum. Ak má dieťa sklony k tyranii, rodič by to mal v prvom rade zastaviť a nie to v ňom podporovať. Strážme svoje deti, zaujímajme sa o to, s kým sa stretávajú a kam chodia. Tí, ktorí ste sa stali obeťami šikany, ak sa bojíte povedať to rodičom, zdôverte sa niekomu, komukoľvek, kto vám môže pomôcť.

Krutosť tých detí je ohavná

Zuzana Vačková (52), herečka

- Krutosť tých detí je ohavná. A následná túžba pochváliť sa svojím dielom je pre mňa nepochopiteľná. Čo tie deti viedlo k tomu, aby to urobili? Prečo majú také prázdne duše, že sú toho schopné? Prečo si myslia, že týmto činom niekoho ohúria? My dospeli by sme si mali položiť veľa otázok a nájsť na ne odpovede. Hlavne rodiny, z ktorých tie deti pochádzajú, ale aj my ostatní. Prehliadame malé násilnosti, necitlivosti. Zo zločincov sú hviezdy, negatívne správy prevyšujú nad pozitívnymi... Deti refl ektujú prostredie, v ktorom žijú, podľa mňa. Je mi veľmi ľúto toho dievčaťa, verím, že rýchlo zabudne na ten hrozný zážitok aj na mediálny kolotoč, ktorý sa teraz ešte len roztáča. Ja veľa komunikujem s deťmi na TikToku aj na instagrame a, žiaľ, nie je to ojedinelý prípad (začína sa to verbálnu agresiou v komentároch na sociálnych sieťach). Krutosť mladých ľudí a ľudí všeobecne, bezcitnosť, túžba cez poníženie iného vyzdvihnúť seba, je nenápadná epidémia, možno aj horšia ako tá, ktorú prežívame s rúškami na tvárach.

Extrémny úpadok!

Tomi Popovič (44), spevák a producent

- Ako otec si viem predstaviť, čo cítia rodičia týraného dievčaťa, a dúfam, že samotné dievča sa z toho časom dostane. Rodičia, začnite vychovávať svoje deti a trošku viac sa im venujte, lebo je to bieda, kam to speje. Extrémny úpadok.

Sociálne siete sú nebezpečné

Barbora Švidraňová (33), speváčka a herečka

- Som z toho v šoku. Ako matka si viem len ťažko predstaviť, že by sa niečo takéto stalo môjmu dieťaťu, alebo že by niečo také bolo schopné moje dieťa urobiť. Som presvedčená, že táto krutosť je spôsobená touto zúfalou a neustále pretrvávajúcou pandemickou situáciou, ktorá ničí naše životy, mentálne zdravie spoločnosti a najviac na to doplácajú naše deti, ktoré sú izolované a nezostalo im nič iné iba sociálne siete. A to je neuveriteľne nebezpečné. Ľudia, hlavne vo vláde, by sa mali už naozaj zamyslieť, kam toto celé smeruje a či nás neničia viac opatrenia ako celý vírus. A my rodičia by sme sa mali zamyslieť, či dávame našim deťom, aj pre nás v ťažkej dobe, dostatok pozornosti a lásky. Radila by som všetkým rodičom vymazať profily na všetkých sociálnych sieťach a kontrolovať obsah, ktorý si decká samy vyhľadávajú.