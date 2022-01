Jubilejná 10. séria kultového seriálu Susedia: Nové tváre v akcii!

Legendárny seriál Susedia, ktorý už roky baví televíznych divákov, sa po prestávke opäť vracia na obrazovky.

Po zmierení tvorcov Andyho Krausa (54) a Petra Marcina (55) a viac než 10-ročnej pauze sa nové časti začali vysielať 1. januára 2018. Odvtedy seriál na obľúbenosti nestráca, práve naopak. Aj po takom dlhom čase vie svojím obsahom pritiahnuť divákov k obrazovkám, ktorí s postavami prežívajú každý dej. Tentoraz však prekvapia Susedia oveľa väčšou partiou, na akú sme boli doposiaľ zvyknutí.

Televízia Markíza zaradí po pauze do programu stále obľúbený seriál Susedia. Ten baví divákov už od roku 2006. Aj keď sa sitkom istú dobu nevysielal, fanúšikovia zotrvali a po opätovnom štarte pribúdajú ďalší. Tí už vyčkávali na ďalšiu sériu, v ktorej sa objavia nové tváre. „Už od 12. 1. štartuje jubilejná 10. séria Susedov. Výrazným prvkom tejto série budú deti – Evan, Ágoston a Mária. Život Milky a Gergelyho skomplikuje Anastázia (Linda Kissová), ktorá sa k nim nasťahuje. Anastázia je nová postava, ktorá vstupuje do deja aj so svojou dcérou Máriou, ktorú hrá dcéra Andyho Krausa Adela,“ vysvetlila Novému Času zmeny PR manažérka Televízie Markíza Adriana Podobová. Nadšenie neskrývali ani tvorcovia. „Pred 4 rokmi sme sa po 10-ročnej prestávke vrátili. Pôvodne bolo v pláne 10 epizód a podľa odoziev sa malo rozhodnúť, aká bude naša budúcnosť. Vďaka vašej priazni sme odvtedy natočili už viac ako 100 nových epizód. Ďakujeme,“ nechali sa počuť hlavné hviezdy.

Susedia v číslach