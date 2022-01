Speváčka Marcela Laiferová: Čo očakáva od roku 2022? Veľavravný odkaz vláde!

Marcela Laiferová (76) získala v roku 1970 za pieseň Slová Zlatú bratislavskú lýru a bolo jasné, ktorým smerom sa bude jej život uberať.

Piesne Lampy už dávno zhasli, Poď bielou alejou, Hrdá láska alebo Žiť za to stálo sú dodnes hrané v rádiách. Speváčka vyštudovala medicínu, no pred kariérou lekárky uprednostnila práve umeleckú dráhu. A ako ukázal čas, urobila dobre. Okrem spevu má aj zaujímavé hobby – venuje sa astrológii. Do tajomstva výkladu horoskopov ju zasvätila vari najznámejšia slovenská astrologička a herečka Vilma Jamnická († 101).

S akými pocitmi, túžbami vstupujete do nového roku?

Ako každý človek, aj ja sa na prelome rokov zamýšľam nad tým, čo ma čaká v novom roku. Zvykla som si dávať tri výzvy: čo musím bezpodmienečne urobiť, čo by som mohla urobiť a čo by som chcela, no neviem, či to vyjde. Túžim po tom, aby boli všetci moji blízki zdraví. Zdravie želám všetkým ľuďom. Prajem im, aby mali dostatok rozumu prevziať za seba zodpovednosť, lebo len priať si zdravie je trošku naivné, ak sa človek sám o seba nestará. Želala by som si, aby si tí, ktorí riadia štát, uvedomili, že to robia pre ľudí, a nie pre seba. Priala by som si, aby boli na dôležitých postoch vzdelaní ľudia, takí, ktorí milujú svoju krajinu, neposmievajú sa z toho, že sú Slováci, čo sa často stáva.

