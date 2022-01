Speváčka Marcela Laiferová bez servítky: Glorifikujú sa ľudia, ktorí nestoja za spomenutie!

Marcela Laiferová (76) získala v roku 1970 za pieseň Slová Zlatú bratislavskú lýru a bolo jasné, ktorým smerom sa bude jej život uberať.

Piesne Lampy už dávno zhasli, Poď bielou alejou, Hrdá láska alebo Žiť za to stálo sú dodnes hrané v rádiách. Speváčka vyštudovala medicínu, no pred kariérou lekárky uprednostnila práve umeleckú dráhu. A ako ukázal čas, urobila dobre. Okrem spevu má aj zaujímavé hobby – venuje sa astrológii. Do tajomstva výkladu horoskopov ju zasvätila vari najznámejšia slovenská astrologička a herečka Vilma Jamnická († 101).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

S akými pocitmi, túžbami vstupujete do nového roku?

Ako každý človek, aj ja sa na prelome rokov zamýšľam nad tým, čo ma čaká v novom roku. Zvykla som si dávať tri výzvy: čo musím bezpodmienečne urobiť, čo by som mohla urobiť a čo by som chcela, no neviem, či to vyjde. Túžim po tom, aby boli všetci moji blízki zdraví. Zdravie želám všetkým ľuďom. Prajem im, aby mali dostatok rozumu prevziať za seba zodpovednosť, lebo len priať si zdravie je trošku naivné, ak sa človek sám o seba nestará. Želala by som si, aby si tí, ktorí riadia štát, uvedomili, že to robia pre ľudí, a nie pre seba. Priala by som si, aby boli na dôležitých postoch vzdelaní ľudia, takí, ktorí milujú svoju krajinu, neposmievajú sa z toho, že sú Slováci, čo sa často stáva.

Máte pocit, že Slováci viac obdivujú iných ako sami seba?

Občas to tak cítim. Hoci my, ktorí často cestujeme po svete, vieme, že závisť, nevraživosť sú chorobami celého sveta. Žiadna riečka ani les, ktorý delí krajiny, nerobí ľudí inými. Svetu chýba tolerantnosť a viac lásky. Lebo láska je najdôležitejšia, v tom je aj slušnosť. Neznášam napríklad, ak sa niekto vulgárne vyjadruje, to ma strašne uráža. Lebo človek, ak má byť schopný, pre niečo užitočný, mal by sa vedieť dôstojne správať.

Slušnosť je odjakživa vzácna vlastnosť a dnes to hádam platí dvojnásobne.

Je možné, že niekoho nemáte radi, že niekomu závidíte, ale v prvom rade treba nastaviť zrkadlo sebe. Skôr či neskôr takýchto ľudí postretne presný opak, aký nikdy nečakali. Je riskantné robiť zlo, závidieť a podkopávať inému cestu. Priala by som si spravodlivejší svet.

To je také krásne naivné. Lebo čo svet svetom stojí, vždy tu bolo aj dobro, aj zlo.

Ale dobro vždy nad zlom zvíťazilo. Samozrejme, že je mnoho vagabundov, ktorí budú zlo šíriť. Sú to chudáci. Často sme svedkami, ako takí ľudia končia.

Ste známa tým, že sa zaujímate o astrológiu, veci medzi nebom a zemou, zostavujete horoskopy. Ovplyvňujú hviezdy chod sveta?

Roky sa zaoberám astrológiou. Mnohí nechcú pripustiť, že existujú veci medzi nebom a zemou, ktoré si nevieme vedecky vysvetliť. Ale napríklad aj to, že prežívame ťažké pandemické roky, súviselo s veľmi silnými zlými aspektmi niektorých planét a ich vzájomných vzťahov. Rok 2021 bol rokom Saturna. Saturn je obmedzenie, smútok, neschopnosť, ťažko dobývateľné ciele... Ale v roku 2022 prichádza Jupiter do súhvezdia Rýb. Hovorí sa, že vtedy sa otvorí nebo a na Zem zostúpi anjel, ľudia sa budú snažiť byť lepšími. Stále viac ľudí si bude uvedomovať nutnosť slušného správania. Dnes je literatúra, zaoberajúca sa týmito témami, veľmi obľúbená, ľudia k nej začali viac inklinovať.

Čím to podľa vás je?

To je tou ťažobou zla, ľudia už chcú žiť ináč. Navyše, 11. mája vstúpi Jupiter do súhvezdia Barana, a ten prináša akčnosť. Obdobie do 11. mája bude priať vodným znameniam, to znamená Rybám, Rakom a Škorpiónom, k nim sa neskôr pridajú zemné znamenia Býk, Panna a Kozorožec. Po tomto dátume si polepšia ohnivé znamenia – Baran, Lev a Strelec, k nim sa pridajú vzdušné znamenia Blíženci, Váhy a Vodnár. Každý bude mať chvíľu na realizáciu svojich plánov, priestor na to, aby sa vzchopil. Lebo bez vlastnej mobilizácie človek nič nedosiahne.

Môžeme to teda chápať tak, že rok 2022 bude prajný?

Bude to hlavne veľmi akčný rok. Jupiter sa v astrológii považuje za planétu šťastia. Samozrejme, závisí to od toho, ako stojí k vlastnému horoskopu jedinca.