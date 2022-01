Herečka Zuzana Vačková na dovolenke: Cvičí aj počas oddychu

Na leňošenie nemá ani pomyslenie! Herečka Zuzana Vačková (52) si momentálne užíva pohodu v ďalekej Amerike, kam sa vybrala aj s dcérou Maruškou (15). Napriek tomu, že blondínka behá po pamiatkach a dovolenku nasáva plnými dúškami, na cvičenie rozhodne nezabúda a stále sa udržuje vo forme.

Vačková sa v posledných rokoch venuje intenzívnemu cvičeniu, keď sa dala na formovanie svojej postavy a na svoj vek rozhodne aj vďaka zdravej životospráve nevyzerá. Aj ona si však zaslúži chvíle oddychu a pohody, preto sa v spoločnosti svojej dcéry Marušky vybrala do slnečného Miami. Kto by si však myslel, že Zuzana bude zaháľať, ten by sa mýlil. Vačková totiž využila voľný čas aj na to, aby si dala do tela.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Dovolenka ako sa patrí! Aj s priestorom pre šport,“ napísala herečka. Myslí však aj na zábavu a okrem chvíľ trávených na pláži či navštevovania pamiatok skončila aj na hokejovom zápase, kde si užila parádnu atmosféru. „Život tu ide v pohode, bez výrazných obmedzení. A funguje to...“ neodpustila si poznámku Zuzana, ktorá narážala na prísne podmienky, ktoré kvôli pandémii koronavírusu vládnu v našej krajine.