Osud sa opäť nepekne zahráva s herečkou Petrou Vajdovou: Koniec veľkej lásky?!

Zjavne do jej sveta už nepatrí. Aj keď sa zdalo, že Petre Vajdovej (36) svitá na lepšie časy po tom, keď ju v lete 2017 polícia prichytila opitú za volantom, opak je zjavne pravdou. V pracovnom živote sa jej síce darí, keď dostáva jednu rolu za druhou, ale v tom súkromnom sa jej to, zdá sa, rúca ako domček z karát.

Po škandále sa herečka dostala na protialkoholické liečenie, kde spoznala aj svojho manžela Martina Hrnčiříka (45), ktorému porodila syna Martinka (2). No zdá sa, že nad ich manželstvom sa poriadne zmráka, o čom svedčí aj herečkino mlčanie o svojom manželovi, ktorého akosi vytesnila zo svojho slovníka. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Petre Vajdovej život do cesty prinášal množstvo poriadne náročných skúšok. Nájsť osudového muža nebolo pre herečku jednoduché a nevydarené lásky, žiaľ, utápala v alkohole. Nakoniec všetko vyvrcholilo jazdou pod vplyvom alkoholu, ktorá sa nezaobišla bez polície. Herečka sa našťastie odhodlala a všetko riešila v protialkoholickej liečebni v českom Kroměříži. Tam spoznala svojho manžela, kamionistu Martina Hrnčiříka, s ktorým má syna Martinka. Aj keď sa zdalo, že pár je šťastný a ostane spolu naveky, podľa posledných vyjadrení herečky môže byť všetko úplne inak.

Svojho manžela totiž vôbec nespomína a ani vianočné sviatky nespájala s ním. „Teraz je už rozdiel, že mám 2,5-ročného synčeka, takže toto budú také Vianoce, keď to on už začína veľmi vnímať. Aj sneh, aj stromček, aj proste všetko, takže pre mňa sú to prvé také Vianoce, že si to užijem so synom, takže pre mňa to budú veľmi veselé sviatky,“ uviedla pred Vianocami pre Topstar Vajdová, ktorá slovami naznačovala, že manžel jej spoločnosť očividne nebude robiť.