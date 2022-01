Novoročné túžby slovenských osobností: Chceme byť šťastní napriek pandémii! Pocisková má veľké plány

Takmer každý z nás má na začiatku nového roka nejaké prianie a túži, aby sa mu splnilo. Pandémia nás naučila, že nič nie je samozrejmosť, a tak si väčšina z nás želá najmä zdravie. Zaujímalo nás, čo si ešte prajú tváre nášho šoubiznisu.

Dara Rolins

Osobného šťastia mám aktuálne požehnane, takže chcem mať stále dosť príležitostí robiť ľuďom radosť akýmkoľvek spôsobom. Slovami, hudbou, úsmevom, byť s nimi v kontakte za každú cenu a napriek všetkému. O to mi ide asi najviac, pretože to cítim ako svoje poslanie a robí mi to najväčšiu radosť.

Peter Cmorik

S manželkou sme prišli na to, že sme šťastní, keď sme spolu všetci štyria a môžeme si žiť v pokoji ten svoj osobný rodinný život. Zistili sme, že si potom o to viac vieme užiť aj každú minútu na javisku. Moje priania sú teda veľmi jednoduché. Chceme byť šťastní na javisku, aby sme mohli byť šťastní s rodinou. No a dúfam, že tento rok bude ešte o to šťastnejší, pretože mi vyjde nový album.