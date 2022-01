Raper Kali zvádza tvrdý boj s kilami: Toto je moja najväčšia motivácia, keď sa mi nechce!

Obľúbený raper Kali (39) sa netají tým, že má na sebe niekoľko kíl navyše.

Už dávnejšie sa s nimi rozhodol zatočiť, ale počiatočný úspech v podobe 10 až 12 zhodených kíl netrval dlho. Ako totiž priznal, po nejakom čase sa na neho tvrdo vydreté kilá nalepili opäť, z čoho je nešťastný. Známy raper však presne vie, čo stojí za jeho problémom, ktorý mu bráni dosiahnuť svoj cieľ. Celý kolotoč zhadzovania prebytočných kíl tak roztočil odznova.

Kaliho okrem hudby a rodiny posledné mesiace zamestnáva makanie na vlastnom tele. Musel totiž opäť naskočiť do tréningového kolobehu, pretože to, čo sa mu podarilo pravidelným cvičením zhodiť, je späť. „Keď som v auguste končil s tréningom, tak som schudol okolo 10 - 12 kíl. Poctivo som ich nabral späť a teraz viem, že dám oveľa viac dole,“ priznal raper, ktorý je poriadne odhodlaný a cvičí až päťkrát do týždňa.





Nie vždy však má náladu vstať a zamakať si, má však jednu veľkú motiváciu. „To, čo ma inšpiruje, keď sa mi nechce, je pohľad do zrkadla,“ dodal bez okolkov. Takýto kolotoč priberania a zhadzovania má podľa neho aj adekvátny dôvod. „To bude tým, že som náladový. Keď sa zatnem, tak zhodím, keď sa ,odtnem‘, tak slušne priberiem. Teraz som druhý mesiac zaťatý a cítim, že to bude fajn a dôjde to tam, kam chcem.“