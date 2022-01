Po hromadnom odchode hercov prichádzajú do Oteckov neznáme hviezdy: Poťahala za nitky Kavaschová?!

Veľké novinky. Markizácky seriál Oteckovia sa zo dňa na deň stal obrovským hitom. Získal si množstvo televíznych fanúšikov, no od roku 2018, keď sa začal vysielať, prišiel aj o množstvo hviezd.

Naposledy si prešiel obrovským odchodom hercov a diváci už neuvidia obľúbenú rodinku Braňa Deáka (39). Televízia však vyťahuje nové posily. V hlavných úlohách sa predstavia nie veľmi známa speváčka Andrea Bučko (32) či herec Daniel Žulčák (33), ktorých životy a kariéra sú nápadne prepletené s niekdajšou hviezdou Oteckov Dominikou Kavaschovou (32). Dopomohla im azda herečka k lukratívnym kšeftom?!





Oteckovia patria medzi obľúbené a úspešné seriály, ktoré si držia sledovanosť. No len v polovici decembra prišiel Nový Čas s informáciou, že seriál príde o ďalšie herecké hviezdy. Celá rodinná linka Braňa Deáka sa začala rúcať odchodom Dominiky Kavaschovej, ktorá si momentálne užíva materské povinnosti a ktorá s hercom mala seriálového syna Maxa. No ako sa to občas stáva, nie vždy to ostane pri jednom odchode a ani tentoraz to nebolo inak.

„V nasledujúcej sérii seriálu Oteckovia sa Braňo Deák, Jana Kovalčíková, Tobias Kráľ, Zuzana Porubjaková a Roman Poláčik neobjavia,“ uviedla vtedy pre Nový Čas PR manažérka Markízy Ľudmila Ráceková. Televízia sa však rozhodla dieru zaplátať a do seriálu prichádza nová rodina na čele so speváčkou Andreou Bučko, s hercom Danielom Žulčákom či víťazkou Tvoja MINI tvár znie povedome Sárou Šalingovou. Práve Bučko a Žulčák, ktorí nie sú verejnosti až takí známi, majú veľmi blízko k herečke Dominike Kavaschovej, ktorá bola kedysi najvýraznejšou postavou Oteckov.





Po odchode na materskú v seriáli skončila, ale Markíza sa netají tým, že by ju brali naspäť všetkými desiatimi. Dominika tak kontakty rozhodne má a nie je tajomstvom, že ju so speváčkou Andreou Bučko spája nielen kamarátstvo, ale aj spoločný hudobný projekt, z ktorého už vzišlo aj CD. Žulčák je zasa súčasťou kapely Dominikinho snúbenca Fischera, a preto sa natíska otázka, či k získaniu lukratívnych kšeftov pre menej známych kamarátov v Markíze nedopomohla práve ona.

Nový vietor

Niet však pochýb o kvalitách nových tvárí, ktoré sa objavia v nových častiach Oteckov. Nová rodinka má veľkú šancu zabodovať a získať si priazeň divákov nielen svojím hereckým talentom, ale aj zlatom v hrdle. „Do deja 8. série seriálu Oteckovia prichádza nová rodina - Veselí. V úlohe nového otecka sa predstaví Daniel Žulčák a v úlohe mamy Andrea Bučko.

Nové časti seriálu môžu diváci už teraz nájsť na Voyo a od pondelka 10. 1. vo vysielaní Markízy,“ dodala Raceková. Ostáva len veriť, že diváci nebudú dlho oplakávať rodinku odídeného Braňa Deáka, ale že si svojich fanúšikov nájde aj nová rodinka Veselých, ktorá do seriálu rozhodne prinesie nový vietor a kopec zábavy.