Návrat vo veľkom štýle aj totálne fiasko: Vzostupy a pády slovenských celebrít!

Jedni bilancujú uplynulý rok so širokým úsmevom, iní si podľa všetkého hovoria, že snáď bude aj lepšie...

Nela Pocisková (31)

Tomu sa vraví návrat vo veľkom štýle! Nela Pocisková má všetko. Ako mladé dievča stihla urobiť na naše pomery závratnú kariéru, pred tridsiatkou sa stala dvojnásobnou mamou a tento rok sa po materskej naplno vrátila do práce. A hneď v projekte, ktorý sa stal hitom jesene, v jojkárskom seriáli Nemocnica, kde hrá jednu z hlavných postáv.

Prečo dávame palec hore?

Fantasticky skĺbila materstvo a kariéru, do šoubiznisového kolotoča sa vrátila hlavnou rolou v úspešnom seriáli.



Matej Drlička (45)

Hneď začiatkom roka získal prestížny flek. Známy hudobný manažér a producent Matej Drlička sa stal generálnym riaditeľom Slovenského národného divadla. Inštitúcia, ktorej šéfuje, sa dlhodobo zmieta v problémoch a pandémia koronavírusu tomu tiež nepomáha, no zatiaľ sa drží a robí, čo sa dá.

Prečo dávame palec hore?

Postavil sa na čelo našej prvej divadelnej scény.



Veronika Cifrová Ostrihoňová (32)

V Markíze bola len jednou z mnohých reportérok, no po príchode do našej verejnoprávnej televízie dostala vlastnú reláciu. A to rovno v hlavnom vysielacom čase! Veronika sa stala moderátorkou Silnej zostavy na Jednotke RTVS. Nehovoriac o viac ako 200-tisíc sledovateľoch, ktorých má na instagrame.



Dostala vlastnú reláciu v hlavnom vysielacom čase.



Dušan Cinkota (51)

Znovuzrodený! Jeden z najväčších hereckých talentov svojej generácie má za sebou temné obdobie, počas ktorého sa dostal za mreže, no, ako sa zdá, konečne chytil druhý dych. Uplynulý rok ste ho mohli vidieť v jednej z hlavných úloh seriálu Slovania, zahral si aj v seriáli Červené pásky a veľmi dobre si počínal v šou Tvoja tvár znie povedome.

Opäť je naplno v hre.



Richard Autner (29)

Člen Činohry SND sa na televíznej obrazovke objavoval dlhé roky, ale vždy len v menších úlohách. Tento rok však nastal zlom. Najskôr ukázal svaly v seriáli Slovania a posledné mesiace prišla hlavná rola v seriáli Nemocnica.

Prečo dávame palec hore?

Postúpil do prvej hereckej ligy.



Braňo Mosný (34)

Už seriálové Sestričky ho dostali po širokého povedomia, no medzičasom sa dostal ešte vyššie. Najskôr sa začiatkom roka objavil v šou Tvoja tvár znie povedome a krátko nato dostal rolu v seriáli Oteckovia, kde je jeho Noro naozaj neprehliadnuteľný.

Majstrovsky uchopil ďalšiu negatívnu postavu.



Zuzana Smatanová (37)

Všetko zlé je na niečo dobré. Zuzane Smatanovej vzala korona možnosť realizovať sa spevácky naplno a ona voľný čas dokonale využila, aby sa transformovala na ilustrátorku. Svojimi kresbami baví fanúšikov na sociálnych sieťach, no má za sebou aj vydarenú spoluprácu s kolegom – ilustrovala rozprávkovú knihu Peter Nagy pre deti.

Prečo dávame palec hore?

Ukázala, že uspieť dokáže nielen ako speváčka.