Ženích Michal sa stal terčom podvodníkov: Prišiel o veľké peniaze aj o vysnívaný dom!

Naletel podvodníkom! Michal (38) sa ukázal ako jeden z mnohých ženíchov, ktorý sa snažil pomocou šou Svadba na prvý pohľad nájsť svoju spriaznenú dušu.

Žiaľ, nepodarilo sa mu to a vzťah s televíznou nevestou Dianou (30) mu nevyšiel. Avšak na lásku nezanevrel a po jeho boku je azda už jeho vyvolená. Ako informoval Nový Čas v auguste, je ňou Monika z Bratislavy. A aj keď sa na prvý pohľad zdá, že sa mu začínajú pekné časy, opak je pravdou. Michal totiž narazil na firmu podvodníkov, ktorí ho obrali nielen o veľké peniaze, ale aj o vytúžený dom, v ktorom chcel začať nový život po boku svojej lásky.

Michal zo šou Svadba na prvý pohľad prežíva poriadne krušné chvíle. Sen o jeho novom bývaní sa ani len nezhmotnil do reálnej podoby a už prišiel o veľké peniaze. Košičan, žiaľ, naletel na nekalé praktiky jednej firmy a z jeho predstáv o mobilnom drevodome je len jedno veľké fiasko. „Chcem všetkých upozorniť na podvodné praktiky stavebnej firmy z Rimavskej Soboty. Pred rokom, dňa 24. 11. 2020 sme podpísali zmluvu na stavbu mobilného drevodomu s dodaním do cca apríla 2021,“ informoval niekdajší ženích.

„Po prevode prvej zálohy 6 000 eur a následne o 2 mesiace, keď už bola postavená v Rimavskej Sobote vo firme hrubá stavba, ktorú som osobne navštívil, som previedol druhú splátku 11 000 eur. Potom sa postupne začali vyhovárať, prestali dvíhať telefóny, preberať poštu,“ zazneli nahnevané slová Michala, ktorý je z celej situácie zhrozený. Tento stav trvá do dnešného dňa, čiže 8 mesiacov po splatnosti zmluvy.

„Nemám ani 17 000 eur, ktoré som zaplatil z pôžičky, ktorú som si vzal, ani stavbu, ktorá je nedokončená a chátra na dvore v areáli firmy,“ doplnil celú situáciu Košičan. „Všetci poškodení sme z toho na nervy. Väčšinou sme prišli približne o 15 000 - 20 000 eur. A zamestnancom by mal dlhovať cca 10 000 eur, čo písali. Je to celé strašné a masaker,“ uviedol pre Nový Čas oklamaný Michal.

Trestné oznámenie

Z celého podvodu je nešťastný nielen on, ale aj jeho priateľka Monika. „Boli sme podať trestné oznámenie v Rimavskej Sobote a tam ho už dobre poznajú. Má dlh na sociálke 50 000 eur, otvoril si druhú firmu, kde má dlh okolo 20 000 eur. Na polícii nám povedali, že im tam veľa ľudí chodí podávať na neho trestné oznámenie za podvody,“ povedala pre Nový Čas Monika.

„Už sa nám s Miškom ozval aj jeden exzamestnanec pána podvodníka a prezradil, že chlapec si zobral pôžičky a lízingy na bagre, náradie, autá.... Má 17 exekúcií na firmu,“ doplnila blondínka, ktorá verí, že takémuto podvodníkovi nenaletia aj ďalší ľudia.

Čo sa môže stať?

Róbert Bános, právnik

Odporúčam koncentrovať sa na podané trestné oznámenie, v prípade, že by bol konateľ danej firmy obvinený, mohol by si poškodený vymáhať škodu priamo od konateľa stavebnej firmy. V trestnom konaní totiž nie je potrebné platiť žiadne súdne poplatky, je to jednoduchšie a lacnejšie, než vymáhať škodu cestou občianskeho súdu. Pokiaľ by sa v danej veci preukázalo, že nedošlo k spáchaniu trestného činu podvodu, tak je možné vymáhať peniaze podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu prostredníctvom súdu. Tu však už treba platiť súdny poplatok a zároveň splnomocniť advokáta na zastupovanie. Treba sa ale pripraviť na to, že pokiaľ by aj kupujúci súd vyhral a následne by sa proti stavebníkovi začala exekúcia, pokiaľ firma nebude mať žiadny majetok, kupujúci sa k svojim peniazom nebude musieť dostať.