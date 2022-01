Herečka Petra Polnišová po prekonaní covidu: Ťažký priebeh si vypýtal svoju daň

Skvelá slovenská herečka Petra Polnišová (45) pociťuje po prekonaní koronavírusu zhoršenie zdravotného stavu.

Nakazila sa ešte minulý rok v novembri a týždne preležala v posteli. Stalo sa tak napriek očkovaniu, ktoré ju však po­dľa jej slov zachránilo pred fatálnym priebehom. Ani ten však nebol jednoduchý, práve naopak. Ťažký priebeh koronavírusu si aj v jej prípade vypýtal svoju daň. Hviezda seriálu Horná Dolná totiž zistila, že sa jej výrazne zhoršil aj zrak, a tak musí mať vždy poruke pomocníka - dioptrické okuliare.

Polnišová musela tak ako mnohí zápasiť s nákazlivým koronavírusom. Ten si ju našiel ešte koncom novembra minulého roka napriek plnej zaočkovanosti. „Áno, som pozitívna. Vďaka očkovaniu však nemám fatálny priebeh, ale klamala by som, keby som tvrdila, že je mi ľahko. Je mi dosť zle, som doslova rozporciovaná na kusy,“ povedala nedávno pre Nový Čas.

Aj keď sa našťastie po pár týždňoch pozviechala, dodnes cíti následky, ktoré jej vírus spôsobil. Priznáva, že sa niekedy cíti, ako keby mala o desiatky rokov viac. „Ja ako som mala ten covid, mne sa zhoršil zrak a ja chodím ako dôchodkyňa a len pindám, že kde zabúdam okuliare, kde ich mám, a väčšinou ich mám na hlave,“ priznala Petra v podcaste, na ktorom spolupracuje s komičkou Evelyn.

Pracovná pauza

Herečka si tak musela dať na istý čas prestávku od pracovných povinností. Napriek neustálemu testovaniu hercov sa na istý čas prerušilo nakrúcanie kultového seriálu Horná Dolná, v ktorom hrá jednu z hlavných postáv. Taktiež pre prísne pandemické opatrenia nemohla nahrávať podcast, ktorý je pre ňu a jej kolegyňu Evelyn relaxom.

„Chvíľu sme vtedy nemohli nahrávať ani my. Keď sme sa nemohli stretnúť a nahrávať spolu, robili sme to tak, že ho každá robila zvlášť, z iného konca. Vznikol však z toho akýsi prapodivný hybrid. Náš podcast je založený na vzájomnej inter­akcii, je tam vždy veľa spontánnych prvkov, takže keď sme to točili zvlášť, tá interakcia tomu chýbala,“ vyjadrila sa v rozhovore pre Denník N Polnišová, ktorá je už opäť v pracovnom švungu a teší ju, že sa môže naplno venovať tomu, čo ju napĺňa.