Exotické destinácie, ale aj hory: Takto oslavovali príchod nového roka slovenské celebrity

Niektoré známe tváre sa rozhodli prežiť Silvester mimo domova, v zahraničí. Väčšina si vybrala slnečné destinácie, a tak by im mnohí mohli závidieť doslova letné teploty.

Niektorí však predsa len zavítali aj na hory a užili si rozlúčku so starým rokom v kruhu najbližších. Krásnymi zábermi z dovolenky sa pochválila nielen Lucia Mokráňová (30), ale aj Karin Majtánová (47) či Andrea Verešová (41).

Dubaj

Andrea Verešová (41), modelka

Sympatická brunetka zavítala aj tento rok spoločne s celou rodinou do slnečného Dubaja. Práve táto destinácia je modelke veľmi dobre známa, keďže sa tam nachádza niekoľko dní do roka. A ako inak, práve na tomto mieste sa lúčila so starým rokom.





Švajčiarsko

Dara Rolins (49), speváčka

Blondínka prežíva rozhodne jedno z najkrajších životných období, o čom svedčia aj novoročné zábery. So svojím priateľom Pavlom Nedvědom si užíva dovolenku v luxusnom horskom rezorte vo Švajčiarsku. Samozrejme, speváčke robí spoločnosť aj jej dcéra Laura.



Dominikánska republika

Karin Majtánová (47), moderátorka

Karin vhupla v auguste minulého roku po siedmich rokoch vzťahu do manželstva s partnerom Petrom Kremnickým. Obaja tak strávili prvé vianočné sviatky ako manželia a vybrali si krásnu slnečnú destináciu, kde spoločne aj odratúvali posledné minúty starého roka.