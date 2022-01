Hviezdy Inkognita bilancujú uplynulých 12 náročných a zaujímavých mesiacov: Čo čakáme od roku 2022

Len pred pár dňami celý svet privítal nový rok 2022. Tohtoročné oslavy boli opäť poznačené pandémiou koronavírusu.

Tá vo veľkej miere tiež ovplyvnila každodenné fungovanie v uplynulých mesiacoch roka 2021. Známi hádači, ktorí si spoločne sadajú za stôl v relácii Inkognito, zhodnotili minulý rok, ktorý bol pre nich obzvlášť náročný. Ako umelci mali omnoho menej práce práve v dôsledku opatrení. Na druhej strane mohli tráviť viac času s blízkymi, za čo sú nesmierne vďační. Do nového roka si prajú najmä to, aby sa celý svet už viac kvôli koronavírusu nemusel obmedzovať a opäť bolo všetko tak ako predtým.

Zdenka Studenková (67), herečka

Zhodnotenie roka 2021

- Ja osobne som rada, že som tento rok prežila. Tiež som vďačná za to, že som zistila, že žijem s mužom, s ktorým nám to klape. V situácii, keď sú ľudia spolu 24 hodín denne počas dlhého obdobia zavretí v jednom priestore počas lockdownu, tak to skutočne preveruje vzťahy a som rada, že nám to vyšlo.

Očakávania od roku 2022

- Dúfam, naozaj dúfam, že sa nám situácia aspoň v lete natoľko stabilizuje, že budeme môcť slobodne cestovať. Pretože pre človeka je veľmi dôležité, aby mu ostali nejaké pekné spomienky. A pre mňa sú to vždy spomienky z cestovania...

Jozef Vajda (66), herec

Zhodnotenie roka 2021

- Minulý rok bol zložitý... Ale najradšej spomínam na to, že sa opäť začalo hrať v divadlách a s divákmi, bolo to veľmi príjemné. Som rád, že som ostal zdravý, že som mohol pracovať.

Očakávania od roku 2022

- Budúci rok už bude hádam bez všetkých týchto patálií, budeme sa môcť stretávať, chodiť na kultúrne podujatia, slobodne chodiť von. A to prajem naozaj každému.