Herečka Mária Kráľovičová sa lúči so Slovenským národným divadlom: Koniec po 74 rokoch

Lúčenie aj spomienky. Herecká legenda Mária Kráľovičová (94) hviezdila na doskách, ktoré znamenajú svet, dlhých 74 rokov.

No aj za touto jej úspešnou a krásnou cestou dala k tomuto roku stopku. V SND skončila k 1. januáru 2022 a stala sa emeritnou herečkou. Už od svojich pätnástich rokov si na seba zarábala sama a dodnes jej nechýba vkus v obliekaní, ani nadhľad, ktorý je v tejto neľahkej dobe často potrebný. Herečka sa preto obzrela trošku do minulosti, ale má aj jasné sny do budúcnosti.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kráľovičová patrí medzi najznámejšie herečky, ktoré dodnes doslova žiaria. No aj ona po dlhých rokoch pocítila, že je načase sa rozlúčiť. K 1. januáru 2022 umelkyňa oficiálne odchádza zo Slovenského národného divadla, kde nepretržite pracovala od 1. 1. 1948. Natíska sa preto otázka, aké pocity to v samotnej herečke vyvoláva.

„Ako pri lúčení. Rekord je, že som bola - trvale až doteraz - zamestnaná od svojich pätnástich rokov,“ prezradila v exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa. „Sprvoti ako holičská učnica, ktorú vyhodili, lebo spálila kulmou zákazníčke vlasy, potom predavačka v obchode s odevmi, kde som trikrát väčším bidlom odo mňa vešala na stojany kabáty a obleky, napokon výdajkyňa balov papiera. Ešte aj konzervatórium som študovala popri zamestnaní. Čiže, ak dobre rátam, dokopy nejakých vyše 79 rokov som v pracovnom kolobehu,“ dodala herečka.

Nechce skepsu

Žijeme neľahkú covidovú dobu, pandémia rozdeľuje ľudí, zatvárajú sa divadlá, ekonomika sa zvíja v problémoch. Aj k tejto situácii má umelkyňa jasnú odpoveď. „Dobré časy? Vždy je čosi. Dôležité je, ako ich činorodo naplníte, spríjemníte druhým, dodáte vieru, nádej a nie, že čakáte na zázrak. Zázrak spočíva v ľuďoch,“ doplnila Mária, ktorá má aj svoje vlastné novoročné predsavzatie. „Tentoraz nepodliehať skepse,“ dodala na záver Kráľovičová