Dara Rolins si užíva s futbalovou legendou Nedvědom: Zimné radovánky zaľúbencov!

Úspešná slovenská speváčka Dara Rolins (49) len prednedávnom prezradila dlho utajovaný vzťah s českou futbalovou legendou Pavlom Nedvědom (49).

Po rokoch samoty, ktorú Rolins prežívala, ju trafil Amorov šíp a láska ako hrom bola na svete. Speváčka je zaľúbená až po uši, o čom svedčia aj spoločné fotky známej dvojice, kde to medzi nimi len tak iskrí. Aj keď si musia poradiť so vzdialenosťou, ktorá ich delí, Dara napokon predsa len skončila v náručí svojho priateľa. A jej vyznanie citov novej láske na seba nenechalo dlho čakať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Speváčka Dara Rolins po rokoch prežíva motýle v bruchu. Po nevydarenom vzťahu s raperom Rytmusom bola pár rokov bez partnera, avšak láska si opäť našla aj ju. Dara má dušu romantika a k najnovším spoločným fotkám so svojím novým chlapom pridala úprimné vyznanie, ktoré hovorí za všetko. „Už nejakú chvíľu premýšľam, čo k tým fotkám napísať. To je veľa, to je málo, to znie detinsky, pri každej vete mi napadne nejaká sprievodná emócia, ktorá definuje nedostatočnú spokojnosť. Jasné, najlepšie je sa na to vykašľať a napísať to, čo človek cíti,“ začala s rozprávaním Dara.

„Keď viete, že si to neprečítajú len členovia vašej rodiny, nastupuje určitá sebareflexia a zodpovednosť, ktorú do daných slov vkladáte. Vzťahové záležitosti sú proste tenký ľad, pretože ľudia prežívajú tie svoje inak, než aké meradlá majú potom na prejavy tých druhých. Ja sama som na to veľmi citlivá a často mi napadne, či by som si práve tento pocit nenechala len pre seba. Na druhej strane, viem podľa seba, ako ma vie potešiť, keď sa niekto z radov mojich obľúbencov zverí, podelí, vkusne pochváli. Prajem vám, aby ani vo vašom živote nechýbal ten pohyb prúdiaceho citu ako smerom von, tak smerom k vám. Nech je aj vaše srdce plné lásky,“ jedným dychom dodala Dara, ktorá trávi toto obdobie v náručí Nedvěda.