Martin Šmahel o trpkom konci v markizáckej šou: Pre rozvod prišiel o prácu! Čo na to jeho ex Kalisová?

Vinu vidí v rozvode! Moderátor a fitnesák Martin Šmahel (39) sa v posledných rokoch snaží o úspech na obrazovkách, keď vymenil telocvičňu za televízne štúdiá.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V roku 2016 sa ocitol v úlohe moderátora, keď po boku vtedajšej manželky Miriam Kalisovej (36) uvádzal šou O 10 rokov mladší. Potom však o lukratívnu prácu náhle prišiel a Martinova hviezda zhasla skôr než stihol zažiariť. S ňou však odišiel aj jeho hlavný príjem a on mal hlavu v smútku. Bol moderátorom internetovej Farmy X-tra, no na trpký vyhadzov stále nevie zabudnúť.

Šmahel dostal počas svojho pôsobenia v šoubiznise mnoho nálepiek. Okrem sexsymbolu, fitnes trénera či modela sa momentálne najviac stotožňuje s nálepkou moderátor, keď sa už niekoľko rokov snaží o to, aby sa dostal na výslnie. Všetko sa začalo v roku 2016, keď dostal ponuku od Markízy, kde roky pôsobí aj jeho exmanželka Miriam Kalisová. S tou sa v roku 2016 objavil v relácii O 10 rokov mladší. S lukratívnym flekom prišli aj lukratívne peniaze, no Šmahel ešte ani nestihol poriadne ukázať, čo sa v ňom skrýva, a už o svoje miesto prišiel. Kompetentní totiž dali manželom stopku a vymenili ich za inú moderátorskú dvojicu. Šmahel nečakaný koniec v tejto relácii ani za štyri roky nerozdýchal. Niet sa čomu čudovať, pretože s koncom relácie prišiel aj o svoj hlavný príjem.





V rozhovore so Zuzanou Vačkovou totiž priznal, ako to naozaj bolo s jeho vyhadzovom. „Po rokoch, keď som pôsobil ako fitnes tréner, prišla televízia, v ktorej som sa na svoje prekvapenie nejako uchytil,“ začal rozprávať Šmahel. „Bol taký zaujímavý projekt O 10 rokov mladší, ktorý veľmi dobre odštartoval, no horšie sa skončil. Ale myslím si, že za to môže skôr rozvod ako nejaké moderátorské schopnosti,“ myslí si dodnes fešný fitnesák.