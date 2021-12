Modelka Soňa Štefková porodila: Dievčatko dostalo krásne meno

Po prvý raz mamou! Modelka Soňa Štefková porodila dievčatko.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Modelka porodila dievčatko tesne pred koncom roka - 28. decembra. Dievčatko dostalo meno Lily. ,,Od začiatku tehotenstva som vnímala, že je to dievčatko. Lily. Na tom sme sa zhodli obaja ešte v časoch keď nám tvrdili, že mať dieťa je v našom prípade prudko nepravdepodobné. (...) Ani nie tretí mesiac tehotnosti a lekárka mi vraví, že to bude chlapec. Chlapec? Vnútro sa mi chveje. Ako som to mohla zle cítiť? V 6. mesiaci lekár potvrdil, ze je to definitívne dievčatko," prezradila pred časom Štefková.

Išlo o vytúžené tehotenstvo. Pred počatím totiž modelka priznala trpkú skúsenosť. ,,Tesne pred mojím otehotnením nám lekári vraveli, ze s najväčšou pravdepodobnostnou nemôžeme mať bábätko. A že keď v budúcnosti budeme chcieť, sme odkázaní na umelé oplodnenie," šokovala na sociálnej sieti Soňa. Napokon všetko dobre dopadlo a modelka sa teraz teší z rozkošnej dcérky.