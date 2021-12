Raper Separ priznal, že nad rakovinou ešte úplne nevyhral: Poďakovanie frajerke a toto odkázal Tine

Hudobník Michael Kmeť (35), ktorý vystupuje pod umeleckým menom Separ, si prešiel peklom. Okrem toho, že dvakrát dostal koronu, bojoval minulý rok so zákernou chorobou.

Začalo sa to tým, že si našiel hrčku, ktorá rástla a sprevádzali to veľké bolesti. Keď išiel na vyšetrenia, vypočul si zdrvujúcu diagnózu - rakovina. Lekár ho ubezpečil, že má typ nádorov, na ktoré chemoterapia dobre reaguje. Našťastie mal doktor pravdu a hudobník ďakuje Bohu, že už je to rok, čo nad ochorením vyhráva. Ako však priznal, pred sebou má ešte niekoľko kritických rokov.





Zle mu bilo srdce, ráno mu bývalo zle, točila sa mu hlava, ale neriešil to. Až si jeden deň v sprche nahmatal hrčku. S vyšetrením aj tak otáľal, čo bola chyba, dnes to už vie. Diagnostikovali mu rakovinu a ihneď musel ísť na operáciu: „Lekár mi povedal, že keby som bol jeho syn, dá mi facku, že som to nechal zájsť až sem. Doktori hovorili, že nevedia, čo to je, myslel som si, keby som mal nádor, tak mi to povedia pred 1,5 rokom. Nádor 3 x 4 cm mi vyoperovali, jazva ma tak bolela, že som chodil ako zhrbená babka.“

Po operácii absolvoval chemoterapiu, ktorá ho stála veľa síl: „Chemoterapia a jej následky sú najväčšie peklo, čo som kedy zažil. Netušil som, v akom hroznom fyzickom stave sa vie človek ocitnúť,“ zverejnil drsnú pravdu v čase, keď prechádzal liečbou. Stálo to však za to: „Som vďačný, že mám za sebou prvý z kritických 5 rokov bez rakoviny. Prekonal som dvakrát covid bez väčšej ujmy, napriek tomu, že som ho dostal dva týždne po poslednej chemoterapii, čo znamená, že môj imunitný systém bol na bode mrazu,“ vyznal sa aktuálne šťastný Separ.

Zabojoval a vidí výsledky

Je si vedomý, že aj keď išlo o veľmi náročné obdobie, stálo to za to. Je tu december a populárny interpret bilancoval rok 2021. Okrem víťazstva nad rakovinou poďakoval svojej exmanželke Tine, s ktorou má dve deti a strávili spolu šesť krásnych rokov: „Ďakujem, že sme zvládli rozvod a všetky tie h*vná okolo, ako keby to bolo niečo, čo sme trénovali. Reči o tom, že som sa vy**bal na rodinu a iné h*vná si už, prosím, navždy odpustite, lebo čo sa týka otcovstva, tak idem cca na 145 %,“ obhájil si rozvod nevyberaným slovníkom raper. Vo svojej „ďakovačke“ však neopomenul ani svoju novú lásku. Poďakoval sa tak aj priateľke, tanečnici Cynthii Tóthovej za podporu, ktorú mu prejavovala v tých najťažších časoch.