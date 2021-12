Láska kvitne v každom veku a v každom z nás: Top prominentné svadby roka 2021

Ani pandémia koronavírusu nezabránila tomu, aby tento rok niektoré srdcia nesplynuli v jedno.

Láska nepozná hranice a nič ju nezastaví. To vedia aj viaceré známe tváre, ktoré sa v tejto neľahkej dobe rozhodli mať svoj veľký deň D a spečatiť svoju lásku na celý život. A teda že to boli poriadne veselice! Svoje áno si totiž povedali známe tváre nielen z televíznych obrazoviek a skočili rovnými nohami do zväzku manželského.

Sima Martausová (33) a Michal Magušin (32)

Speváčka Sima Martausová si svoje súkromie poctivo stráži. Avšak o dôležité okamihy svojho života sa s fanúšikmi rada podelí. Ešte v júni zverejnila svadobné fotografie s partnerom moderátorom Michalom Magušinom. Pridala k nim aj nádherné vyznanie plné lásky. Kedy a kde sa svadba konala, však neprezradila.