O zábavu bude postarané: Návrat pani Márie a jej manžela Kudláčka

Sú späť! Silvestrovská špeciálna epizóda talkshow Neskoro večer bude naozaj špeciálna.

Peter Marcin (55) a Andy Kraus (54) sa vrátia v čase a oblečú sa do nezabudnuteľných postáv humoristickej relácie Uragán. Len málokto zabudol na pani Máriu a jej manžela Kudláčka, ktorí nás pred rokmi zabávali na televíznych obrazovkách. Aktuálne sú späť a priniesli už teraz množstvo nadšených reakcií.

Peter Marcin je moderátorom svojej talkshow vo verejnoprávnej televízii. A aj on si prichystal pre svojich divákov špeciálny silvestrovský diel, kde sa ocitne v koži pani Márie, ktorú stvárňoval za čias Uragánu. Po jeho boku bude aj Andy Kraus v role manžela Kudláčka a už teraz je jasné, že o zábavu bude postarané.

„Dlho ste ma žiadali, aby sa pani Mária opäť objavila, a aj keď už sa do ženských šiat neobliekam, pri príležitosti 20. výročia Uragánu som to pre vás urobil veľmi rád. Môžete sa tak tešiť na úplne novú scénku, ktorú sme s Andym napísali špeciálne pre tento Silvester,“ zazneli slová Marcina, ktorého si mnohí dodnes spájajú práve s touto humoristickou postavou. A možno táto špeciálna epizóda prinesie taký úspech, že to nebude poslednýkrát, čo sa opäť spoločne v takejto zostave postavia na pódium.