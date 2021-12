Vrbovský sa v ringu poriadne zapotil, Jasmina sa prizerala: Ako prežívala Rytmusovu nakladačku?

V pondelok večer sa v Brne konal dlhoočakávaný boxerský zápas, kde nastúpili veľké hviezdy.

V rámci súboja Fight Night Challenge proti sebe vytiahli päste raperi a profesionálni športovci. Patrik Rytmus Vrbovský (44) nastúpil proti skúsenému bojovníkovi Gáborovi Borárosovi (29), ktorý rapera nešetril a uštedril mu niekoľko parádnych úderov. Jasmina Alagič (32) sa na dobitého manžela musela pozerať v televízii, no Novému Času na rovinu povedala, čo si o jeho športovom výkone myslí.

Moderátorka Jasmina Alagič sledovala manželov boxerský výkon doma v priamom prenose. Pri obrazovke sedel aj ich dvojročný syn Sanel: „S manželom sme boli dohodnutí, že budem pozerať z domu pri synovi a našej rodine. Som na neho najviac na svete hrdá,“ vyjadrila sa Jasmina pre Nový Čas. Tá sa tiež netajila tým, že počas súboja prežívala napätie a nervy. Niet sa čomu čudovať, veď v ringu zápasil muž jej života, o ktorého sa teda bála a tŕpla strachom, ako sa zápas nakoniec skončí.

„Tým, že je môj otec profesionálny boxer, ja tieto veci beriem úplne inak. Samozrejme, že pred tým mám stále rešpekt, rovnako ako aj tí chalani, ktorí idú do ringu. Ale verila som, že to Paťo zvládne,“ pokračovala. Aj keď bojoval ako lev, rozhodcovia nakoniec zdvihli ruku po verdikte 3:0 v prospech Borárosa, na ktorého majster rýmov v ringu nestačil.

„Bol som tak dvakrát ,nahúlený‘, keď mi dal granát na hlavu, ale ustál som to,“ smial sa porazený Rytmus po zápase. I keď Patrik Vrbovský nakoniec na súpera nestačil a dostal világoš, v jej očiach je stále víťaz: „Je dôkazom toho, že sny sa dajú plniť kedykoľvek a oplatí sa pre ne makať. Toto je vlastne jeho poslanie,“ vyjadrila sa Alagič s neskrývanou úctou.

Nešlo o jeho prvú prehru

Rytmus na seba už v roku 2018 strhol pozornosť, keď sa rozhodol ísť si zmerať sily s českým thai boxeristom Otakarom Petřinou alias Marpom. Český športovec bol pred zápasom odhodlaný Vrbovského vyprášiť a prehra neprichádzala do úvahy: „Keď prehrám, bude to hanba. Rytmus, naopak, nemá čo stratiť, vždy to robí ,vychcane‘. Raz niečo robí pre peniaze, raz je kráľ popu, kráľ hiphopu, potom, keď nevie, začne hovoriť to svoje ‚si zabil‘. Lenže on podľa mňa nevie, čo to znamená ísť do ringu. V ňom pracuje hlava. Ide o iný druh adrenalínu,“ povedal vtedy pre idnes.cz.

Práve s raperovou hlavou mal Marpo vtedy plány. „Má ju raz takú veľkú ako ja, bude sa dobre triafať. Celý je taký zavalitý. Som zvedavý, či vydrží fyzicky. Stále tvrdí, že bude pohyb, že je Róm a vie tancovať. Podľa mňa mu po prvom kole dôjde sila,“ konštatoval. Vrbovský vtedy vydržal šesť kôl. Neskôr povedal, že to chcel po treťom vzdať. Vtedy si vyslúžil Marpov obdiv.

Dostával aj dával

Róbert Kmeťo, komentátor bojových umení

Gábor sa uvoľnil a išiel do toho dosť tvrdo. Keď boxoval, tak si bol určite vedomý toho, že Rytmus podá slušný výkon a nehovorím to preto, že je to Rytmus. Dokázal odpovedať v ťažkých situáciách. Neviem povedať, či išiel Gábor na sto percent, ale myslím si, že to Paťovi vôbec neuľahčoval. Určite mal niekde v hlave, že keď prehrá ako profesionálny zápasník s Rytmusom, nebude to dobre vyzerať. Napriek všetkému Rytmus previedol, že vie boxovať. Oproti zápasu s Marpom z roku 2018 bolo vidieť, že sa posunul.