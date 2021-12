Majo Labuda otvorene priznal: Na svoje deti neviem byť prísny

Rodinu má na prvom mieste. Marián Labuda ml. (47) je úspešný a talentovaný herec, ktorý umeleckú štafetu prebral od svojho otca, legendárneho umelca Mariána Labudu († 73).

No nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote je veľmi šťastný. Po svojom boku má totiž milujúcu manželku Andreu a dvoch synov Richarda (20) a Patrika (13). Aký je z neho otec?

No o to viac, ako sa teší zo svojich vystúpení, má radosť zo svojej rodiny, na ktorú je hrdý. Doma mu vyrastajú dvaja synovia Richard a Patrik, a preto sa aj vynára otázka, aký je umelec otec.

„No taký všelijaký, ale hlavne som dobrý otec. Neviem im odolať. To, čo si zaželajú, to im ja chcem vždy splniť. Mohol by som byť aj prísnejší a motivačnejší,“ prezradil v rozhovore so Zuzkou Vačkovou. Okrem iného mu ešte jedna vec leží v žalúdku v podobe internetovej doby. „Táto hnusná internetová pliaga rozdeľuje dokonca aj rodiny. Veľa sú na tých počítačoch, stále sa hrajú. Ale potom napríklad s tým starším môžem ísť už aj na pivo, takže tak, alebo keď ideme spolu na chatu,“ dodal Labuda.